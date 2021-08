Agosto è finalmente arrivato ma fare le vacanze in questo mese è sempre un’impresa.

I costi sono elevati ovunque andiamo e non è sempre facile sostenere le spese che questo comporta.

La maggior parte dei servizi turistici sono notevolmente costosi, inoltre non è neanche sempre facile trovare un posto disponibile.

Per poter godere delle tanto attese ferie, è importante trovare soluzioni a basso costo, o comunque adeguato, se vogliamo allontanarci da casa in questo periodo.

Purtroppo, molti di noi possono godere delle vacanze solo ad agosto ma c’è una semplicissima soluzione a cui molti non pensano.

In pochi conoscono questo geniale trucchetto per risparmiare in vacanza ad agosto

Se godiamo di flessibilità nell’arco del mese, è consigliato prenotare la prima o l’ultima settimana, evitando i giorni centrali che sono quelli maggiormente presi d’assalto.

Utilizziamo motori di ricerca per la sistemazione e voli aerei, valutando come spostare la partenza anche solo di qualche giorno ci permetta un notevole risparmio.

Avendo la flessibilità sulle date, potremo valutare pacchetti con voli e hotel convenienti, andando a coprire gli ultimi posti liberi a prezzi più bassi.

Con un po’ di fortuna, potremo usufruire dei pacchetti last minute in offerta ad agosto e può essere un’occasione unica per improvvisare la nostra vacanza.

In pochi conoscono questo geniale trucchetto per risparmiare in vacanza ad agosto, ma vale la pena utilizzarlo perché è importante goderci il meritato riposo.

Ulteriori consigli

È consigliato, per tagliare notevolmente i costi, evitare i posti più gettonati ed optare per mete meno conosciute e tranquille, anche all’insegna dell’avventura.

È sempre consigliabile, in tempi come questo, fare un’assicurazione viaggio, per ogni evenienza; non peserà sul budget della vacanza ma saremo più coperti e tranquilli.

Infine, partire per una vacanza di gruppo ci farà ridurre i costi di soggiorno, optando magari per un appartamento invece delle classiche stanze d’albergo.

Ma non solo, si può anche noleggiare tutti assieme un’auto per scoprire e visitare nuovi posti, inoltre può essere un’esperienza più divertente in compagnia.