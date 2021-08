Prendere il sole per molte persone rappresenta ben più di una semplice attività da fare per rilassarsi e cercare di allontanare stress e preoccupazioni. Per tanti infatti ottenere la tanto amata tintarella è un impegno a tutti gli effetti. È una questione da prendere dunque sul serio, passando diverse ore sul lettino e facendo in modo che il colore raggiunto rimanga il più a lungo possibile.

Massima attenzione

Come tanti ben sapranno, però, dobbiamo sempre fare molta attenzione quando si tratta di un’esposizione prolungata al sole. I raggi solari, infatti, possono fare dei danni molto importanti sulla nostra pelle. Per questo motivo è necessario prendere le giuste precauzioni, quali ad esempio l’utilizzo di creme solari ad alta capacità protettiva. Tuttavia, nonostante le attenzioni e la premura, potrebbe comunque capitare di prendere troppo sole e di scottarsi. Bene, proprio a tal proposito, oggi vogliamo parlare di un interessantissimo metodo naturale in grado di dare sollievo in queste occasioni.

In pochi conoscono questo fantastico rimedio contro le scottature da preparare in un baleno

Solitamente, quando ci scottiamo non ce ne rendiamo conto subito ma solo dopo aver fatto la doccia e quindi dopo aver avuto l’occasione di guardarci allo specchio. Oltre ai segni evidenti, che possono infastidire in questi casi, bisogna anche fare qualcosa per il bruciore, che a volte può diventare molto fastidioso. Bene, per questo motivo, ecco una tecnica ottima per dare sollievo alla pelle. Infatti, scopriamo perché in pochi conoscono questo fantastico rimedio contro le scottature da preparare in un baleno.

Parliamo del metodo che prevede l’unione di tre ingredienti molto efficaci che, grazie a delle loro proprietà specifiche, portano vantaggi alla pelle, ovvero, tè verde, lavanda e olio d’oliva.

Difatti, tutte e tre questi componenti presentano delle capacità lenitive e antinfiammatorie. Le quali andranno a proteggere la nostra pelle, donandoci in questo modo due effetti. Uno immediato, legato al sollievo dal dolore, mentre il secondo a lungo termine, determinato da una cura e da una ripresa più veloce da parte del nostro corpo nei confronti dei segni del sole.

Basterà unirli in un recipiente fino a creare una pasta abbastanza densa, che potrà essere tranquillamente spalmata laddove le scottature si rivelano più intense. Come sempre, in queste occasioni, ricordiamo che questo è un rimedio naturale che non ha valenza scientifica. Suggeriamo, prima di procedere all’utilizzo di questo rimedio, di consultarsi con il proprio medico. Unico in grado di fornirci un parere esperto al riguardo.