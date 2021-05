Negli ultimi anni la possibilità di scelta alimentare si sta ampliando vistosamente.

Questo perché si è capito che una dieta variegata è alla base del benessere.

Si è cresciuti mangiando spesso gli stessi prodotti, preparati in mille modi diversi.

Una buona idea è quella di variare gli alimenti base per la preparazione di primi piatti, ad esempio.

Difatti, in pochi conoscono questo delizioso e benefico sostituto del riso, facile da preparare e adatto a tutte le stagioni.

Orzo perlato

L’orzo è un cereale dai molteplici utilizzi. Ci si può fare un particolare caffè, una farina per dolci, ci si fa la birra e viene utilizzato moltissimo per l’alimentazione degli animali da allevamento.

L’orzo perlato si ottiene raffinando questo cereale, con un processo simile a quelle che si usa per la raffinazione del riso.

Questo prodotto è molto benefico e facile da preparare.

Utilizzi

L’orzo perlato si può usare nella preparazione di zuppe, durante l’inverno.

Per le stagioni più calde è particolarmente indicato per farci delle insalate fresche, del tutto simili alle insalate di riso. Si può anche cuocerlo nello stesso modo in cui si fa un risotto.

Il risultato finale lascerà davvero stupefatti.

La consistenza di questo prodotto è particolare, dà molta soddisfazione masticarlo.

Quindi perché non provarlo?

Oltretutto è un vero e proprio toccasana per l’organismo.

Proprietà

L’orzo perlato contiene sostanze come magnesio, ferro, zinco, fosforo, potassio, silicio e calcio. Possiede una buona percentuale di vitamine del gruppo B e vitamina E.

É ricco di fibre, anche se in minore quantità rispetto all’orzo decorticato.

Possiede inoltre pochi grassi.

È altamente sconsigliato per chi ha problemi intestinali, come la sindrome del colon irritabile.

Per tutti gli altri, l’orzo perlato è una validissima opportunità, per preparare primi piatti davvero gustosi.

