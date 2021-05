In pochi conoscono quest’idea geniale per conservare il vino avanzato e averlo sempre pronto all’utilizzo

Capita spesso e volentieri, verso la fine di una cena o di una serata, di ritrovarsi quell’ultimo fondo di vino avanzato senza sapere cosa farne. Possiamo sempre metterlo da parte, ma il problema non sparisce. A meno che non lo berremo entro un paio di giorni il suo destino è quello di ossidarsi e perdere il sapore, fino anche ad andare a male. Esiste però una soluzione facile ed economica a questo problema comune. Ecco allora un metodo che in pochi conoscono: vediamo assieme quest’idea geniale per conservare il vino avanzato e averlo sempre pronto all’utilizzo.

Un fantastico e semplicissimo trucco veloce

Il trucco che oggi andiamo a vedere è tanto semplice quanto veloce: stiamo parlando di congelare il vino avanzato per creare dei piccoli cubetti di ghiaccio, pratici nell’utilizzo e facili da conservare.

Grazie a questo metodo potremo conservarlo dai 3 ai 6 mesi, dovendo fare solo attenzione a lasciare nel contenitore un po’ di spazio per espandersi.

Infatti, conservando così il vino ne avremo sempre un po’ a disposizione per tutte quelle ricette che lo richiedono, senza paura che vada a male.

Qualche idea di utilizzo del vino “fresco”

Una volta preparati i nostri piccoli cubetti di vino potremo utilizzarli in davvero tantissimi modi. Innanzitutto, possiamo usarlo in cucina nella creazione di salse saporite e in tanti altri piatti a base di vino, come risotti o carne. Oppure possiamo anche utilizzarli come base per la sangria o, ancora, per creare dei fantastici cocktail rinfrescanti come il frosé. In questo modo avremo sempre a disposizione tutto l’indispensabile per poter gustare delle fantastiche bevande fresche e fruttate durante i periodi più caldi.

Per finire con il vino congelato possiamo anche andare a fare la granita: basterà semplicemente unire un po’ di succo di frutta, il ghiaccio di vino triturato e alcuni aromi a piacimento, come erbe tritate o scorze di agrumi.

Ecco allora che non ci saranno più motivi per cui in pochi conoscono quest’idea geniale per conservare il vino avanzato e averlo sempre pronto all’utilizzo.

