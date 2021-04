In pochi conoscono questi trucchi pazzeschi e alternativi con le mollette per il bucato che semplificheranno la vita

Molto spesso la soluzione per numerosi impieghi casalinghi è a portata di mano. Alcuni oggetti, infatti, possono essere riciclati a costo zero e si riveleranno la soluzione ai piccoli problemi quotidiani.

Per mettere ordine e dire addio al caos bastano delle semplici mollette da bucato. Vediamo insieme perché in pochi conoscono questi trucchi pazzeschi alternativi con le mollette per il bucato che semplificheranno la vita.

Calamite colorate e porta fili originali

Le vecchie mollette di legno per il bucato possono essere trasformate in calamite per il frigorifero. Con un po’ di colore, un pizzico di manualità e dei magneti adesivi sarà possibile avere sott’occhio la lista della spesa o la dieta da seguire. Dopo aver decorato le mollette, si dovrà solo aspettare che siano asciutte. Applicare le calamite sul retro e attaccarle sul proprio frigorifero.

Per chi è appassionata di cucito le mollette di legno sono una soluzione pratica per mettere ordine tra i tanti fili colorati. In questo modo non ci saranno più problemi relativi a matasse che si disfano all’istante o a spolette smarrite.

Porta auricolari e aiutanti funzionali per il forno

Ci vuole molta pazienza per srotolare e disfare i nodi delle cuffiette auricolari. Per trovarli più facilmente nella borsa e per evitare che si incastrino con altri oggetti la soluzione è la molletta.

Si dovrà soltanto avvolgere il cavo intorno alla molletta e far sì che le sue estremità fermino le cuffie. Inoltre con un po’ di pittura è possibile rendere la molletta non solo funzionale, ma anche un oggetto simpatico da vedere.

Un’altra soluzione originale riguarda l’utilizzo delle mollette per la preparazione di pietanze al forno. Quando si utilizza la carta forno come base per evitare che il cibo aderisca alla teglia e si attacchi, capita spesso che durante la cottura si accartocci su se stessa.

Utilizzando delle mollette si potrà fissare la carta da forno alla teglia da cottura. L’importante è che le mollette siano in legno: quelle in plastica potrebbero sciogliersi ed essere dannose per la salute!

Ferma chiodi e porta strofinacci

Quante volte si è evitato di appendere quadri o utilizzare oggetti per paura di farsi male alle mani con martello e chiodo?

Nel caso in cui non si abbia una buona mira, la molletta da bucato è ciò che fa al caso nostro.

Basterà sostituire al pollice e all’indice la molletta. In questo modo sarà direttamente la molletta a reggere il chiodo e le proprie dita saranno al riparo da eventuali infortuni.

Anche quando non si sa dove riporre gli strofinacci che si usano in casa e le sedie diventano dei veri e propri manichini da cucina, le mollette sono un valido alleato.

Un’ asta di legno, qualche molletta e un po’ di colla.

In questo modo si realizzerà un porta strofinacci personalizzato con cui si potrà tenere maggiore ordine in cucina. Dopo avere spiegato questi piccoli segreti non sarà più veritiero dire che in pochi conoscono questi trucchi pazzeschi e alternativi con le mollette per il bucato che semplificheranno la vita.