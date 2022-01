Se a casa abbiamo il parquet, allora dobbiamo assolutamente conoscere dei modi per farlo splendere. Questo perché con il passare del tempo il legno diventa opaco e non più luminoso. E un parquet opaco non è proprio bello. Ma in pochi conoscono questi rimedi per nutrire e lucidare il parquet di casa senza lucidatrice.

Iniziamo con il dire che pulire il pavimento e nutrirlo sono due cose diverse. Certo possiamo usare dei detersivi che allo stesso tempo puliscono e nutrono, ma è un po’ come acquistare il flacone shampoo più balsamo. Per non parlare poi di quello shampoo, balsamo e maschera. Insomma è sempre meglio usare i singoli prodotti, uno alla volta, e godersi appieno i loro benefici. E quindi, ricapitolando, un prodotto per pulire il parquet e uno per nutrirlo.

C’è chi preferisce i rimedi naturali fai da te a casa

A casa come prodotti naturali molti, ad esempio, usano l’aceto per pulire il parquet. Che poi l’aceto si utilizza anche per i pavimenti normali. Ormai è il passepartout per le pulizie domestiche. Per nutrire il legno, invece, a casa possiamo usare l’olio extravergine di oliva, solo che poi avremo un pavimento super unto, quindi facciamo attenzione ad utilizzarlo. Non stiamo condendo l’insalata, usiamone veramente poco. Oppure la cera d’api che sciogliamo e usiamo per nutrire il parquet. In tutto ciò esistono anche dei prodotti già pronti. Magari più sicuri da usare e così evitiamo di condire il pavimento.

In pochi conoscono questi rimedi per nutrire e lucidare il parquet di casa senza lucidatrice

Dunque per avere un parquet bello, nutrito e lucido senza usare la lucidatrice, a nostra disposizione abbiamo un po’ di prodotti.

Uno di questi è la cera protettiva di Nuncas Livax Splendi Parquet. Una cera autolucidante che protegge e rende brillante e lucidi tutti i parquet verniciati. Dal piacevole profumo di agrumi. Questa cera protegge il parquet dall’usura e dal quotidiano calpestio. Essendo molto delicato si può usare anche su corrimano in legno, porte, tavoli e sedie.

Un altro è il V33 Rinnovatore parquet. Questo è un rinnovatore del legno che lo protegge, creando un rivestimento brillante, e che nasconde i graffi. Si asciuga in 30 minuti ed è antiscivolo. Infatti, quando mettiamo la cera per terra, una delle prime cose che può succedere è cadere perché il pavimento è scivoloso. Ovviamente ci sono tanti altri prodotti, come Parquet wax o Woca.

Approfondimento

Sbiancare il WC ed eliminare tracce di giallo e muffa sarà semplicissimo con queste soluzioni