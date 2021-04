In pochi conoscono questi prodotti innovativi, veri salvavita per anziani e familiari fragili

Gli anziani che vivono da soli creano una continua preoccupazione nei loro cari, se le condizioni di salute o di autosufficienza non sono proprio ottimali.

Per questo motivo, sono nati molti prodotti a tecnologia digitale, connessi fra loro e senza filo, dedicati alla terza età, ma anche alle persone malate o psicologicamente fragili. Stanno riscuotendo, come si immagina, un grande successo.

Si vai telefoni con pulsante di emergenza agli apparecchi per migliorare l’udito, fino ai nuovi cercapersone. Se ne parla poco, ma sono di fatto molto utilizzati anche nelle cliniche e nelle residenze per anziani pubbliche e private. Oggi, in effetti, in pochi conoscono i nuovi braccialetti salvavita per rintracciare anziani e familiari fragili.

I nuovi braccialetti salvavita, non sono invasivi e sono facili da usare. Non richiedono connessione a internet o a telefoni. Funzionano ovunque. Sono impermeabili. Nonché resistenti alle cadute e dotati di una batteria a lunga durata

Se la persona che lo indossa esce fuori casa e si perde, il bracciale localizza la posizione. Ma può controllare in modo non invasivo anche chi vive da solo. Controlla in modo non invasivo il battito cardiaco. Oltre a monitorare la qualità del sonno e il livello di attività fisica.

Si comprano sul web e si settano in un attimo

Questi braccialetti, che si comprano sul web, ci arrivano a casa già pronti all’uso. Basta farli indossare ai propri cari e accenderli, per avviare una sorveglianza via web. E quindi godere di un maggior grado di serenità.

Scaricando l’app sullo smartphone, possiamo ricevere avvisi e parametri di benessere relativi ai nostri cari. Se si riceve una richiesta di aiuto, possiamo immediatamente localizzare la posizione della persona dal nostro telefono.

È possibile, inoltre, condividere la posizione della persona cara con i propri familiari. In tal modo si possono ricevere le notifiche di allarme in contemporanea su più telefoni.

Anche se in pochi conoscono questi prodotti innovativi, si tratta di veri e propri salvavita per anziani e familiari fragili.