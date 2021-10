In pochi conoscono questi modi originali di utilizzare la farina di castagne

Dalla castagna, grazie ad un processo di essiccazione e poi di macinazione, si arriva ad ottenere la rinomata farina.

Questa si presenta in una trama molto fine, visivamente è di un tenue colore nocciola e ha un sapore spiccatamente dolce, difatti è anche definita farina dolce.

La sua dolcezza fa venire immediatamente in mente il castagnaccio, dolce tipicamente toscano, fatto, appunto, con la farina di castagne.

Da un punto di vista strettamente culinario quello che sicuramente può stupire di più è il suo utilizzo in ricette salate.

Per la delizia del nostro palato e per scoprire una nuova associazione tra dolce e salato possiamo preparare svariati alimenti grazie anche all’utilizzo della farina di castagne.

Pane. La farina di castagne si configura come una valida alternativa rispetto ai tradizionali impasti. Per ottenere un composto omogeneo avremo bisogno del corretto equilibrio tra due tipi di farine: stesse quantità di farina di castagne e di grano duro.

L’acqua andrà versata poco alla volta, impastando il tutto con le mani fino a che non si sarà ottenuto un composto liscio e uniforme.

Da non dimenticare l’aggiunta del lievito di birra sciolto in alcuni cucchiai di acqua tiepida; ciò aiuterà la lievitazione del pane, che più sarà lunga più il pane rimarrà morbido e fragrante.

Vellutate e zuppe. Per una zuppa adeguata a livello proteico la farina di castagne è la scelta migliore. Oltre al sapore piuttosto dolce, si otterrà una consistenza decisamente morbida e delicata.

Bisogna tenere presente che la farina di castagne ha un potere addensante molto importante che, quindi, non deve essere sottovalutato nella preparazione delle vellutate.

Per ottenere un composto omogeneo bisogna aggiungere acqua fredda alla farina di castagne e mescolare con un certo ritmo in modo da evitare che si formino grumi. Per 200 gr di farina utilizzate circa 2 volte tanto di acqua.

Alimenti tradizionali arricchiti con fantasia

Pasta fresca e gnocchi. In pochi conoscono l’utilizzo della farina dolce per preparare l’impasto di pasta fresca e gnocchi.

Dato che questa farina ha un’alta consistenza ed una profonda forza assorbente, se vogliamo utilizzarla per produrre pasta fresca è consigliabile amalgamarla con farina di grano tenero o di semola di grano duro.

Le dosi per la miscela dovranno attenersi a questa proporzione: 1 kg di farina sarà composto da circa 600 gr di farina di castagne e 400 gr di farina di grano duro o tenero.

Lo spessore della pasta fresca varierà in funzione del numero di uova che verranno aggiunte alla miscela: 3 piuttosto che 4.

Per quanto riguarda la preparazione degli gnocchi, bisogna mescolare la stessa quantità di farina di castagne e di farina di frumento in seguito aggiungere patate bollite e successivamente schiacciate.

Per un impasto omogeneo la proporzione sarà circa 200 gr di farina per 800 gr di patate. Si potrà aggiungere un uovo per rendere più facile la lavorazione dell’impasto.

In pochi conoscono questi modi originali di utilizzare la farina di castagne ma un pranzo ottenuto anche grazie a questi elementi sarà un originale e buonissimo peccato di gola da non vedere il momento di ripetere.