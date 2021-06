Pulire casa non è mai divertente, soprattutto in queste giornate calde e afose che ci fanno sentire più stanchi e spossati.

Quest’attività non incide solo sullo spreco di energie, ma anche sullo spreco di acqua e detergenti che utilizziamo per pulire gli ambienti in cui viviamo.

In realtà, è possibile pulire casa nel modo giusto cercando di ridurre i consumi e inquinando il meno possibile. Ciò che bisogna fare è modificare la propria routine e qualche piccola abitudine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo scopriremo perché in pochi conoscono questi metodi per non sprecare in cucina e risparmiare in bolletta .

Lavare i piatti e utilizzare le ricariche

Nelle pulizie di casa cercare di non sprecare sembra quasi un’impresa impossibile. Il quantitativo d’acqua e i detersivi che utilizziamo non solo incidono sulla bolletta, ma anche sull’ambiente. I detersivi industriali possono essere inquinanti e, di conseguenza, dannosi per l’ambiente. Ci sono dei metodi semplici che permettono di non sprecare in cucina e di risparmiare sulle bollette. Una volta introdotte queste sane abitudini non riusciremo più a farne a meno. Ecco quali sono nel dettaglio i metodi da seguire.

Proprio la cucina è l’ambiente in cui sprechiamo tanta acqua e detersivo, ad esempio quando laviamo i piatti dopo i tre pasti principali. Molti di noi, quando lavano i piatti, hanno la brutta abitudine di lasciare il rubinetto aperto e l’acqua sgorga causando spreco. Se abbiamo un doppio lavandino possiamo riempire uno scomparto con dell’acqua e sapone e lasciare l’altro per il risciacquo. Questo metodo ci permetterà di risparmiare tempo e acqua.

Un altro accorgimento utile per eliminare un po’ di plastica è quello di riutilizzare gli stessi flaconi acquistando le ricariche. Anche questo è un modo per preservare l’ambiente e non inquinarlo ulteriormente.

Panni, vecchi giornali e spugne di cellulosa

Ultimamente sempre più utilizzati sono i panni in microfibra , ottimi per catturare e trattenere la polvere. Con il tempo, però, possono liberare delle microplastiche quando vengono lavati e possono essere dannosi per l’ambiente. Al loro posto possiamo utilizzare dei panni di cotone che abbiamo già in casa, riciclando vecchie magliette o vecchi asciugamani da bagno.

Per la pulizia dei vetri possiamo scegliere dei vecchi giornali che sono sempre utili e puliscono accuratamente le finestre senza lasciare traccia di sporco.

Infine possiamo sostituire le spugna sintetiche con le spugne di cellulosa. Sono a base vegetale e non rilasciano microplastiche nell’ambiente.

Ecco, quindi, quali sono i metodi che in pochi conoscono per non sprecare in cucina e risparmiare in bolletta .

Approfondimento

Per sapere cosa fare per risparmiare in bolletta sfruttando al massimo il climatizzatore cliccare qui.