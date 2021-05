Questa è la stagione giusta per prendere fiori e piante di ogni genere, regalandoci un’infinità di colori sui balconi, in casa o in giardino.

Finalmente le giornate di sole aumentano, così come le temperature, rallegrandoci molto l’umore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Non sempre però queste piante vivono a lungo quanto speriamo, spesso quando le piantiamo in casa appassiscono o muoiono dopo poco tempo.

Infatti, in pochi conoscono questi incredibili trucchi per scegliere piante e i fiori giusti nei vivai risparmiando prezioso denaro.

Soluzioni efficaci

È consigliato rivolgersi a vivaisti locali perché le piante giovani che acquisteremo sono abituate a vivere alla stessa latitudine e clima in cui le porteremo.

In questo modo non subiranno un trauma quando arriverà il momento di trapiantarle.

Attenzione al portamento della pianta, privilegiamo quelle che vedremo più forti ed equilibrate perché le più deboli saranno probabilmente più soggette a parassiti e malattie.

Nel caso notassimo delle erbacce nel vaso può essere che queste abbiano già da tempo sottratto nutrimento alla pianta, evitiamo quindi di comprarla.

Quindi prima di comprare una pianta è consigliabile fare delle piccole verifiche.

Potremmo provare ad estrarla dal vaso, controllare la salute delle radici e che il terriccio sia compatto.

Informiamoci se la pianta che ci interessa sia adatta al nostro ambiente, chiediamo al vivaista o controlliamo l’etichetta per conoscere le condizioni ambientali che necessita.

In questo modo non spenderemo denaro investendo su piante che dureranno poco e ci costringeranno a sostituirle con altre.

Maggiori informazioni

È importante notare le foglie delle piante, se sono verdi e turgide significa che è invece sono nere o mangiucchiate dovremo evitare di prenderla.

È consigliato prendere una pianta ricca di boccioli pronti a svilupparsi nelle settimane successive anziché una già in fase di fioritura.

Non mai bisogna mai avere timore di porre domande al vivaista a cui ci si rivolge, ci darà sicuramente consigli molto utili.

Facciamoci suggerire e consigliare, ci aiuterà a rendere la nostra casa ricca di fiori e piante sane, rigogliose e di ogni genere e colore.

In pochi conoscono questi incredibili trucchi per scegliere piante e i fiori giusti nei vivai risparmiando prezioso denaro.