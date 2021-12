Gli amanti della carne scoprono ogni giorno nuovi trucchi per cucinarla e rendere una semplice fettina il piatto più prelibato sulla terra.

Dal filetto al pepe verde alla nota fiorentina, tantissimi non saprebbero proprio rinunciare ad un bel pezzo di carne.

Secondo piatto per eccellenza e condimento per numerosi primi, ne esistono vari tipi a seconda di ciò che desideriamo preparare.

Al di là delle differenze, oggi Noi della Redazione vogliamo parlare di qualche trucchetto per rendere la nostra bistecca tenerissima e gustosa.

In un precedente articolo abbiamo suggerito un incredibile trucchetto della nonna, l’aggiunta del bicarbonato. Basta un cucchiaino di bicarbonato in padella durante la cottura ed ecco che il risultato sarà strepitoso. Tuttavia, esistono molti altri segreti per ammorbidire la nostra fetta di carne ed eccone 3 semplicissimi e geniali allo stesso tempo.

In pochi conoscono questi 3 segreti per ottenere una carne morbida e succulenta come al ristorante

Il primo segreto sta nella cottura. È fondamentale cuocere a fuoco basso, perché si rischia di indurirla come una suola delle scarpe. In questo modo, si permette ai tessuti (sembrerà strano, ma si parla proprio di tessuti e muscoli) di sciogliersi lentamente e intenerirsi.

Inoltre, se cuocessimo a fiamma alta, la carne risulterebbe molto cruda all’interno e bruciacchiata all’esterno. Va bene mangiarla al sangue, ma non esageriamo.

Passiamo al secondo trucchetto, la battitura. Non serve per forza uno strumento ad hoc, sarà sufficiente utilizzare una padella, così da batterla prima di metterla sul fuoco.

Tanti credono che si tratti di un’operazione lunga e complessa, laddove bastano in realtà pochi minuti e qualsiasi pentola o utensile presente in cucina.

Andiamo al terzo suggerimento, forse il meno conosciuto anche dai più avvezzi all’arte culinaria.

Sale e ancora sale

Le nostre nonne ci hanno insegnato che per avere una bistecca da leccarsi i baffi, è importante salarla correttamente. Tutto ciò che dovremo fare è ricoprirla di sale grosso e lasciarla riposare per circa un’oretta. Trascorso il tempo necessario, sciacquiamola sotto l’acqua e procediamo con la cottura. Attraverso questa tecnica, permetteremo alle proteine della carne di rompersi e, conseguentemente, ammorbidirsi.

Si tratta di consigli facili ed estremamente utili, soprattutto per chi ha difficoltà a masticare ma non vuole rinunciare al suo piatto preferito.

