L’organismo contiene di per sé delle sostanze tossiche? La risposta è sì. I cosiddetti metalli pesanti sono presenti in dosi leggere nella natura e negli organismi viventi.

Si tratta di mercurio, alluminio, piombo e via dicendo, che si trovano nell’aria e nell’acqua inquinata. Ma anche in certi vaccini, contraccettivi, cosmetici, complementi alimentari e shampoo. Oppure negli insetticidi, nei prodotti industriali ed evidentemente nei pesci di fiume e di mare, animali di macelleria e vegetali contaminati.

Il problema sussiste quando si oltrepassa una certa soglia e diventano sempre più pericolosi. Perché una volta che queste sostanze sono “entrate” nell’organismo diventa difficile eliminarle.

In pochi conoscono queste sostanze tossiche nell’organismo e come rimuoverle

Il loro tasso di tossicità aumenta e i sintomi non smettono di aggravarsi. Si possono contrarre allergie o malattie più gravi a livello cardiovascolare o neurologico.

Il processo di disintossicazione richiede tempo, che può essere più o meno lungo. Gli organi del corpo si abituano alla presenza di queste sostanze, quindi, è meglio procedere lentamente nella loro eliminazione.

Ci vuole un equilibrio fra la rapidità di eliminazione e la fuoriuscita delle sostanze. In pochi conoscono queste sostanze tossiche nell’organismo e come rimuoverle, ed è quindi importante seguire un’alimentazione appropriata aggiungendo delle piante come complemento.

L’aglio comune, l’aglio orsino e il coriandolo saranno i validi alleati per eliminare questi metalli tossici.

Proprietà disintossicanti di questi alimenti

L’aglio contiene dei complementi che agiscono contro l’assorbimento dei metalli pesanti. In più proteggono le nostre cellule contro lo stress ossidativo creato appunto dalla presenza di queste sostanze tossiche. Secondo uno studio l’aglio diminuisce la quantità di piombo nel sangue in modo molto efficace.

L’aglio orsino è una pianta formidabile e contiene dei principi simili all’aglio comune ed è utilizzato come alimento detox da sempre. Il suo effetto rinforza quello dell’aglio come spiegato in precedenza.

Infine, il coriandolo ci aiuta ad attaccare mercurio piombo e alluminio ma li lascia circolare nel sangue senza eliminarli. Sarà quindi meno efficace dell’aglio e avremo in seguito bisogno di un alimento o medicina con effetto depurativo.