Avere una pelle del viso pura e splendente è il sogno di tutte le donne. Fra tutte le decine di metodi che esistono fra creme maschere ed olii ecco una novità.

Pensiamo sempre che per fare un trattamento estetico bisogna per forza andare in un centro apposito. Invece possiamo acquistare un oggetto che cambierà totalmente la nostra routine di pulizia e cura del viso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La maschera a LED è uno strumento indispensabile che può risolvere e migliorare tutti i problemi legati alla pelle del viso.

Cos’è la LED mask e come funziona

Questo strumento è una vera e propria maschera in plastica che all’interno ha un funzionamento a LED. Il suo effetto rigenerante e curativo si attiva grazie alle frequenze emesse dalle varie luci. In base ai differenti colori si potrà beneficiare di programmi differenti.

In pochi conoscono questa maschera incredibile per avere un viso splendente come una star ed è una vera rivoluzione. Ovviamente i costi non sono molto economici ma si possono trovare i modelli più accessibili ad un prezzo intorno ai 100-150 euro.

Ce ne sono alcune che si limitano a tre programmi: rosso, viola, blu. Sono normalmente le frequenze di luce che purificano e hanno un effetto sfiammante. Sono indicate per chi ha problemi di acne e di pelle impura.

Le maschere migliori sono quelle a gamma completa di colori

Le LED mask un po’ più costose, intorno ai 200-300 euro fino ad arrivare ai 1.000 euro, propongono però una gamma completa. Sfruttano infatti tutte le frequenze luminose, fra cui il verde, il giallo e la luce bianca. Questi programmi sono indicati per migliorare e accelerare la rigenerazione delle cellule, con un effetto ringiovanente.

Oltre ad un effetto preventivo e curativo sulla pelle, si ottiene un effetto rilassante che aiuta a riposarsi nei momenti di stress. In pochi conoscono questa maschera incredibile per avere un viso splendente come una star.

Il trattamento prevede delle sessioni di massimo 15 minuti per programma secondo le necessità. Per avere degli effetti visibili si consiglia un uso di qualche mese da intervallare ad almeno due settimane di pausa.