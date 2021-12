In pochi conoscono questa gustosa e calorosa crostata autunnale capace di dare un tocco d’eleganza alle nostre cene

L’autunno è uno dei periodi migliori per esaltare la nostra passione in cucina. La stagione autunnale, ci regala infatti prodotti colorati e gustosi attraverso cui riusciamo a dare un tocco d’eleganza alle nostre ricette. Ed ecco che in pasticceria, abbiamo l’opportunità di mischiare gli ingredienti per creare un dolce raffinato che metterà tutti d’accordo, anche i palati più esigenti.

Una sorprendente coccola

Quando pensiamo all’autunno, non possiamo non pensare alla pioggia, all’aria gelida mattutina, e poi magari ad una gustosa fetta di crostata. E come una calorosa coccola, la fetta di crostata, darà un tocco in più alla nostra colazione e alle nostre cene. In questa ricetta andremo a unire la dolcezza delle castagne lavorate (marron glacé) con una leggera nota alcolica: il vino Ribolla gialla. Andiamo dunque a vedere gli ingredienti per preparare la pasta frolla e la crema:

200 gr di farina “00”;

300 gr di marron glacé;

120 gr di zucchero semolato;

2 uova;

150 gr di burro;

Farina per lo stampo q.b.;

Sale q.b.;

Legumi secchi.

Per la crema alla Ribolla:

200 gr di panna montata;

150 gr di zucchero semolato;

30 gr di cacao in polvere;

30 gr di amido di mais;

300 ml di Ribolla gialla;

10 gr di colla di pesce;

4 tuorli.

Iniziamo con la preparazione della pasta frolla.

In una ciotola iniziamo a lavorare lo zucchero, il burro e le uova fino a ottenere una crema omogenea. Uniamo la farina, mescoliamo senza lavorare troppo l’impasto e lasciamolo in frigo a riposare per 30 minuti.

Stendiamo l’impasto con il mattarello e rivestiamo uno stampo quadrato imburrato e infarinato. Appoggiamo sul fondo un foglio di carta da forno della stessa dimensione e copriamo con i legumi secchi. Cuociamo in forno a 180° per 15 minuti.

Nel frattempo che la nostra pasta frolla cuoce in forno, possiamo procedere con la preparazione della crema.

Poniamo in acqua fredda la colla di pesce.

Montiamo quindi a crema i tuorli con lo zucchero, uniamo l’amido di mais e il cacao setacciato e versiamolo a pioggia, continuando a mescolare.

Nel frattempo in una pentola portiamo a bollore il vino e successivamente versiamolo a filo sull’impasto.

Riprendiamo quindi la nostra colla di pesce, strizziamola e aggiungiamola al composto. Spostiamo il composto sul fuoco e facciamo addensare leggermente.

Togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare qualche minuto, poi uniamo la panna montata.

Una volta pronta, adagiamo la pasta frolla su un piatto da portata, eliminando i legumi. Spezzettiamo qualche marron glacé, lasciandone un paio da parte per la decorazione Adagiamo quelli spezzettati sul fondo della pasta frolla e distribuiamo la crema sui marroni, fino a totale copertura. Livelliamo con un cucchiaio.

Il tocco finale

Decoriamo poi, il centro della nostra crostata con i marron glacé rimasti e spolveriamo con il cacao. Lasciamo in frigo la nostra crostata per 1 ora prima di servire.

In pochi conoscono questa gustosa e calorosa crostata autunnale capace di dare un tocco d’eleganza alle nostre cene, e grazie a cui faremo un figurone.

