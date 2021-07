Il peperoncino è una straordinaria spezia, dalle numerose proprietà, che si usa per aromatizzare e donare piccantezza a numerose preparazioni culinarie.

Tra le sue numerose proprietà, c’è anche quella di poter alleviare i dolori e supportare il nostro sistema cardiovascolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non tutti sanno, però, che ci sono molte e diverse specie di peperoncino, che si dividono tra quelle dolci e quelle piccanti.

Essi sono costituiti soprattutto da acqua e vitamine e contengono davvero poche calorie: all’incirca 30 ogni 100 grammi.

In pochi conoscono questa geniale mossa per avere una pianta di peperoncino sempre rigogliosa

Il peperoncino necessita di parecchia acqua durante la sua coltivazione. Infatti generalmente deve essere irrigato due volte a settimana, ma durante il periodo caldo anche di più.

Se lo facciamo crescere in vaso, è buona norma bagnarlo anche quotidianamente durante la stagione più, evitando così che la pianta ne risenta.

In questo modo consentiremo al nostro peperoncino di produrre frutti in abbondanza e di crescere rigoglioso.

È bene specificare che l’innaffiatura che questa pianta richiede è regolare ma misurata, dovremo solamente far asciugare il terreno tra una somministrazione e l’altra.

Bisogna avere l’accortezza di non bagnare direttamente la pianta ed evitare i ristagni idrici, altrimenti finiremmo per danneggiarla.

Potremmo anche decidere, a seconda della nostra preferenza, se la vogliamo più piccante o meno, servendoci di questo semplice trucco.

Se vogliamo ottenere un peperoncino più piccante basterà solamente diminuire la quantità di annaffiature, bagnandole anche solamente quando le sue foglie si abbassano.

È comunque sempre consigliato utilizzare un sistema a goccia per irrigarla, evitando sprechi idrici e bagnando solamente la base della pianta o direttamente il terreno.

Quindi, in pochi conoscono questa geniale mossa per avere una pianta di peperoncino sempre rigogliosa.

Ulteriori informazioni

I peperoncini vanno raccolti durante l’estate o l’autunno, utilizzandoli preferibilmente a stretto giro in modo che non finiscano per perdere tutte le loro proprietà.

È bene sapere che i peperoncini si raccolgono quando noteremo che sono totalmente maturi, asportandoli con una cesoia, così non danneggeremo la pianta.