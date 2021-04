Mangiare frutta e verdura con regolarità, non è un segreto, allunga la vita. Alcuni ortaggi più di altri si possono reperire tutto l’anno e costituiscono i prodotti basilari del paniere agroalimentare italiano. Per tutti gli amanti del buon cibo è essenziale ricercare, il più possibile, prodotti genuini e di stagione.

Tra i prodotti ortofrutticoli di maggior rilievo e importanza troviamo i peperoni. Appartenenti alla famiglia delle Solanaceae, i peperoni trovano naturalmente dimora nel terreno nei mesi primaverili. I mesi più indicati per iniziare a coltivare i peperoni, infatti, sono proprio aprile e maggio. Questa tipologia di ortaggio è estremamente esigente dal punto di vista nutrizionale. Pensare di poter ottenere un raccolto proficuo e di qualità senza sforzi è solamente una chimera. Per ovviare al problema dobbiamo essere in grado di capire quando, ma soprattutto come, agire. Nonostante la diffusione dei peperoni sia capillare sul territorio italiano, in pochi conoscono quali sono gli utilissimi trucchetti per coltivare con successo peperoni incredibilmente gustosi.

Prestare particolare attenzione quando si semina

Quando si è intenti a mettere a dimora le piantine di peperoni, moltissime sono le variabili a cui prestare attenzione. In pochi conoscono quali sono gli utilissimi trucchetti per coltivare con successo peperoni incredibilmente gustosi. Oltre al pH del terreno e alla sua tessitura, è importantissimo permettere alle radici di attecchire al meglio.

Oltre al nutrimento, derivante dai concimi, è opportuno garantire una corretta idratazione ai futuri peperoni. Non è mai consigliabile abbondare troppo con il volume di adacquamento, altrimenti si corre il rischio di creare dei marciumi a livello radicale.

Favorire il più possibile lo sviluppo della pianta

Dopo aver immesso nel terreno i peperoni, si è solamente all’inizio. Occorre procedere con sapienza e manualità, provvedendo a garantire il miglior sviluppo possibile alle piante. Ad esempio rimuovendo tramite la potatura le parti poco fertili e improduttive. Così facendo si miglioreranno le caratteristiche organolettiche e qualitative dei frutti. Nel corso della loro vita i peperoni si espandono in maniera costante e formano delle strutture molto complesse. Tutti questi passaggi necessitano di sostegni appositi che reggano il peso della pianta, in ogni fase dello sviluppo. Va da sé che più importanti saranno le dimensioni dei frutti, maggiori dovranno essere le dimensioni dei pali di sostegno.

Ecco svelati alcuni utili accorgimenti per ottenere, senza timore, un raccolto di qualità. Al lavoro!

