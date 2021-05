Il cambio degli infissi è sicuramente un’ottima cosa per mantenere e curare l’immobile in cui si vive. Oggi con gli incentivi a disposizione la spesa diventa anche accessibile. Quello che in pochi considerano è che i nuovi infissi, oltre ad isolare termicamente dall’esterno, isolano l’aria interna. Quello che i vecchi infissi permettevano era un suo naturale ricircolo, a scapito però dei consumi per il riscaldamento d’inverno e per il condizionatore d’estate. Mantenere all’interno delle abitazioni l’aria, non è salutare. Molti studi hanno evidenziato da tempo che la concentrazione maggiore di agenti inquinanti la respiriamo proprio in ambiente domestico. Si pensi soltanto all’aumento della CO2 quando si è in molti in una stanza, alle formaldeidi con cui vengono trattati i mobili, agli alcoli e fenoli dei prodotti di pulizia e la lista è ancora lunga.

Ripristinare il corretto ricircolo dell’aria

Tenendo presente tutto questo, appare chiaro che vi è l’assoluta necessità di ripristinare il corretto ricircolo dell’aria in casa, sia d’estate che d’inverno. Spesso i posatori non illustrano a dovere il corretto utilizzo dei nuovi infissi. Quasi tutti infatti sono predisposti per avere “lo spiffero”, ovvero un’apertura di pochissimi millimetri che permette il passaggio dell’aria. Posizionando la maniglia nella dovuta maniera la finestra non sigillerà più totalmente la casa dando un grande contributo alla salute. Inoltre in pochi conoscono l’innovativo sistema per rendere l’aria di casa più respirabile, risparmiare sulla bolletta e rispettare l’ambiente.

La ventilazione forzata

Le nuove costruzioni la prevedono e sono sempre più installatori che la consigliano. Mentre in pochi considerano l’ipotesi di installarla in case e appartamenti già preesistenti. Si tratta della VMC ovvero la ventilazione meccanica forzata. Consiste in un impianto che installatori e idraulici professionisti e certificati possono mettere ovunque poiché decisamente poco invasiva. Il suo funzionamento si basa su un motore con filtri che verrà impiantato in un muro perciò a scomparsa. Oltre a ciò si praticheranno due fori verso l’esterno per i tubi del flusso dell’aria, in entrata e in uscita. La temperatura in entrata sarà regolata dal motore intorno ai 18°. Si manterrà costante tutto l’anno con questo semplicissimo impianto i cui costi di installazione sono quasi pari ad un normalissimo impianto di climatizzazione. Senza contare l’abbattimento di una delle principali fonti d’inquinamento.

Spiegato perché in pochi conoscono l’innovativo sistema per rendere l’aria di casa più respirabile, risparmiare sulla bolletta e rispettare l’ambiente.