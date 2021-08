In pasticceria la pasta frolla è una di quelle preparazioni base più utilizzate per la realizzazione di diversi dolci.

Dalle crostate ai biscotti, alle tartellette, in diverse forme, varianti e farciture.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ottenere una pasta frolla buona e friabile non sempre è di facile realizzazione, ma con le giuste proporzioni e i giusti ingredienti diventa un gioco da ragazzi.

L’impasto si ottiene con semplici ingredienti che generalmente hanno tutti in casa: farina, uova burro e zucchero.

Impasto che non necessita di lievitazione, dove la friabilità è garantita anche dalla presenza del burro, che grazie ai grassi di cui è contenuto, rende la pasta frolla morbida.

Esistono innumerevoli varianti, ma in pochi conoscono l’ingrediente segreto per una pasta frolla buona friabile e veloce da fare invidia ai grandi pasticceri.

Proprio così, per avere una pasta frolla speciale, di facile realizzazione e che sia decisamente buona, bisogna aggiungere nell’impasto il tuorlo sodo.

Il tuorlo sodo garantisce infatti una estrema friabilità e scioglievolezza, che renderà la pasta frolla una vera delizia.

Dunque una variante al classico impasto denominato “ovis mollis” che significa uovo morbido.

Dove si richiede l’utilizzo di tuorli sodi anziché crudi, dalla consistenza davvero imparagonabile.

Ecco come realizzare la pasta frolla come base per crostate e biscotti tipo canestrelli.

Ingredienti

a) 150g di farina 00;

b) 150g di fecola di patate;

d) 150g di burro a tocchetti;

e) 80g di zucchero a velo;

f) 4 tuorli sodi;

g) un pizzico di sale;

h) scorzetta di limone oppure una bustina di vanillina.

In pochi conoscono l’ingrediente segreto per una pasta frolla buona friabile e veloce da fare invidia ai grandi pasticceri

Procedimento

Innanzitutto mettere le uova in un pentolino di acqua fredda, dall’inizio del bollore far cuocere 8 minuti.

Sgusciare e prendere solo i tuorli, il bianco potrà essere utilizzato aggiungendolo ad insalate o per guarnire sandwich.

Setacciare i tuorli ancora caldi in un colino a maglie strette oppure schiacciarli per bene in un piatto con la forchetta.

Mettere farina e zucchero a fontana sul piano da lavoro ed aggiungere al centro i tuorli e tutti gli altri ingredienti.

Impastare il composto con la punta delle dita molto velocemente.

Ottenere un panetto liscio ed omogeneo, ricoprire con la pellicola e lasciar riposare in frigorifero per una mezz’oretta.

Stendere poi la pasta con il mattarello sul piano infarinato.

Per i biscotti ottenere le forme con gli appositi stampini e decidere se lasciarli vuoti oppure farcirli con marmellata, e per i più golosi con tanta nutella.

Disporli sulla teglia ed infornarli in forno preriscaldato a 170 gradi per 15 minuti.

Non devono risultare troppo dorati.

Per la crostata stendere l’impasto nel ruoto, ricoprirlo con la marmellata aggiungendo qualche striscia di pasta frolla per decorare.

Cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 30 minuti.

Regolarsi sempre in base al proprio forno.

Davvero buona gustosa e profumata dal successo assicurato.

Buon appetito.

Approfondimento

Golosa e morbida sbriciolata alla nutella