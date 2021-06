L’ipertensione è un disturbo molto comune nel nostro Paese, come anche in tutto l’Occidente in generale ed è un problema che non deve essere sottovalutato.

È fondamentale mantenere uno stile di vita sano, non fumare, praticare esercizio fisico, non bere alcol ed evitare troppi caffè.

Dobbiamo cercare di ridurre il consumo di sodio, limitare l’utilizzo del sale e di alimenti particolarmente salati.

Sarebbe consigliato e preferibile sostituire questo alimento con del sale marino integrale oppure con il gomasio o, ancora, con erbe aromatiche.

Ovviamente, per prima cosa, Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di consultare uno specialista o il medico di base, per avere un quadro clinico più specifico.

Ad ogni modo esistono diversi metodi naturali poco conosciuti che ci possono aiutare nel caso ci trovassimo ad affrontare questo problema.

L’equiseto è una pianta infestante, che cresce spontanea in luoghi caratterizzati da climi umidi, spesso vicino a fiumi e torrenti.

Questa pianta è un sensazionale diuretico naturale, per questa ragione influisce indirettamente anche sulla pressione sanguigna, abbassandola.

È possibile assumerlo sotto forma di tisana, utilizzando parti fresche o secche del fusto e dei ramoscelli verdi della pianta.

Dovremo solo mettere circa 2 g di equiseto in 250 ml d’acqua bollente e lasciarlo in infusione per circa dieci minuti, per poi filtrarlo e berlo.

Sono consigliate non di più di due tazze di tisana al giorno, mentre la sua tintura madre va diluita con dell’acqua usando il contagocce.

Parlando di controindicazioni, l’equiseto non dovrebbe essere assunto in contemporanea con diuretici o farmaci che trattano l’ipertensione.

In pochi conoscono l’incredibile rimedio naturale della nonna per abbassare la pressione: l’equiseto, reperibile facilmente in erboristeria.

Ulteriori benefici

L’equiseto è in grado di fungere anche come depurativo del sangue, particolarmente utile per chi ha problemi di cellulite, ritenzione idrica o di obesità.

Inoltre, ci può aiutare a prevenire e contrastare l’osteoporosi, un problema purtroppo molto diffuso.

