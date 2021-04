Una delle piante più diffuse all’interno degli appartamenti sono le succulente. Si tratta di piante molto semplici da gestire che sanno donare incredibile bellezza alla casa.

In alcuni precedenti articoli si era trattato di particolari specie di piante grasse, rare ma molto decorative (consultare qui).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La maggior parte delle succulente potrà essere anche facilmente moltiplicata per riempire la casa senza spendere soldi. In pochi conoscono la tecnica geniale per riprodurre le piante grasse a costo zero.

Il periodo giusto per cimentarsi nella moltiplicazione delle piante grasse è quello che va da aprile a settembre. Infatti, le piante grasse possono essere riprodotte con un metodo molto veloce e con alta probabilità di attecchimento. Moltiplicare le piante grasse sarà semplicissimo utilizzando il metodo della talea.

Come si fa

Sarà sufficiente un pezzettino di pianta, un pollone basale o un pezzettino magari rotto dopo una caduta. Utilizzare un coltello affilato e disinfettato per tagliare una porzione della pianta madre. Ripulire il taglio dalle impurità e lasciare asciugare la talea per qualche giorno. Infatti, subito dopo il taglio i tessuti saranno ancora troppo ricchi di acqua. Nel caso in cui il pezzettino di pianta venisse sistemato direttamente nella terra rischierebbe di marcire. Dopo tre o quattro giorni sarà possibile porre la talea in un vasetto riempito con uno strato di terriccio per piante grasse. Per evitare i ristagni idrici si consiglia di sistemare due strati di argilla espansa sul fondo. Annaffiare con un dito di acqua e sistemare in un luogo luminoso ma non esposto ai raggi diretti del sole. Il terreno deve essere sempre umido.

La talea è un sistema semplicissimo che in poco tempo darà la possibilità di avere moltissime piante uguali alla pianta madre.

Foglie

Un altro tipo di talea è quella che può farsi utilizzando le foglie. Infatti, si tratta di uno dei metodi più utilizzati per riprodurre e moltiplicare i cactus e le succulente con foglie.

Sarà sufficiente tagliare con delicatezza una foglia vicino al fusto. Utilizzare un terriccio per piante grasse. Creare un foro nella terra dove, poi, si andrà ad infilare la foglia. Pressare il terriccio attorno alla foglia e bagnare delicatamente.

Anche se in pochi conoscono la tecnica geniale per riprodurre le piante grasse a costo zero, questa è veramente semplice da replicare.