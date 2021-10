Anche se è fondamentale imparare ad accettare la propria età, i segni inesorabili del tempo che avanza non passano inosservati e non da tutti sono ben tollerati.

I primi segni a comparire sono proprio le rughe, pieghe poco simpatiche che si formano nelle pelle, maggiormente sul viso, quelle che comunemente vengono chiamate rughe d’espressione.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le così dette “zampe di gallina” che si formano nella zona delle palpebre o nella zona naso-labiale.

Ovviamente arrestare ed evitare la loro formazione è impossibile ma di certo si può intervenire cercando di attenuarle e renderle meno evidenti.

Assumere uno stile di vita equilibrato è fondamentale per cercare di rallentare la loro formazione.

Una giusta idratazione, mangiare molta frutta e verdura, evitare esposizioni non corrette ai raggi UV, non fumare, mantenere il peso forma e utilizzare i giusti prodotti per le propria beauty-routine sono davvero importanti per la cura del proprio corpo.

In pochi conoscono la straordinaria polvere che migliora nutre e cura la pelle del viso di uomini e donne contribuendo al benessere del proprio corpo

Poiché la pelle perde tono ed elasticità, inevitabilmente si andranno a formare le rughe ma è tuttavia possibile cercare di contenerle con l’utilizzo di questa formidabile polvere, l’amido di mais.

Amido che oltre ad essere consumato come addensante per salse, creme e condimenti, grazie ai suoi nutrienti e alle sue caratteristiche è largamente adoperato anche in molte formulazioni cosmetiche.

In pochi conoscono la straordinaria polvere che migliora nutre e cura la pelle del viso di uomini e donne

Infatti l’amido di riso è un ingrediente naturale dalle molteplici proprietà.

Un efficace detergente naturale, nutriente, lenitivo con proprietà assorbenti grazie alle quali è possibile creare maschere, scrub per la cura del viso con un effetto botox che regalerà una pelle rimpolpata e luminosa.

Vediamo gli ingredienti per ottenere un’ottima maschera viso.

a) 1 cucchiaio di amido di mais;

b) 1cucchiaio di yogurt bianco naturale;

e) il contenuto in polvere di una capsula di vitamina E.

Basterà mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo da applicare sul viso per almeno 15 minuti e ripetere 1/2 volte a settimana.

Risciacquare con acqua tiepida.

La vitamina E contribuirà a migliorare l’elasticità della pelle, la produzione del collagene, idratandola e tonificandola.

Ecco questa è un’ottima maschera naturale contro le rughe, un rituale di bellezza davvero efficace.

Approfondimento

Unghie forti e capelli luminosi e belli