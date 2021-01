Le filosofie orientali affascinano da tempi immemori, per questo motivo dalle loro terre d’origine hanno superato tutti i confini arrivando sino a noi.

Da sempre, infatti, si tende ad essere affascinati da culture diverse dalla propria, specialmente quando si tratta di ragionamenti che invitano a riflettere.

Uno di questi concetti affascinanti è rappresentato dall’ “ikigai” (生き甲斐). Davvero pochi conoscono l’incredibile segreto giapponese per vivere bene.

Con questa parola, che tanto semplice non è, i giapponesi intendono lo scopo della vita, il significato della vita.

Per trovare il proprio “ikigai” non bisogna fare altro che chiedersi che cosa renda veramente felici e, soprattutto, cosa spinge a svegliarsi la mattina.

Si è concordi nel definire la felicità un attimo fuggente che bisogna saper riconoscere.

Tuttavia, l’obiettivo per ambire alla serenità è un qualcosa che richiede uno studio più approfondito su se stessi.

Ma cos’è esattamente l’ “ikigai”? In pochi conoscono l’incredibile segreto giapponese per vivere bene.

La risposta che viene fornita dai giapponesi è semplice. Quando si incrociano ciò che si ama, ciò in cui si è bravi, ciò di cui il mondo ha bisogno e ciò per cui si viene pagati.

Ecco dove si nasconde l’ “ikigai” di ognuno di noi.

Infatti, è proprio dove di incontrano passione, professione, vocazione e missione che si trova la propria ragione di vita.

Svegliarsi la mattina, impegnarsi in qualcosa che si ama, fare di questo qualcosa una professione. Questa è l’idea del perfetto “ikigai”.

Come si raggiunge questo obiettivo?

Spiegare di cosa si tratta è, sicuramente, più semplice di capire come arrivarci.

Per trovare il proprio “ikigai” bisogna, innanzitutto, cercare di capire quali sono i propri talenti e le doti che si hanno.

Si può iniziare dedicandosi a ciò che piace fare, coltivando le proprie passioni e, man mano, migliorare sempre più in ciò che si ama.

L’ “ikigai” si nasconderà nelle azioni naturali e spontanee di tutti i giorni.

Le azioni naturali sono quelle per le quali non si sente alcuna costrizione: cucinare, dipingere, leggere, correre e infinite altre.

Non è importante l’azione in sé, quello che conta realmente è che sia un qualcosa che si sente proprio.

Ovviamente, il percorso che si decide di intraprendere non sarà semplice. Le insidie si nasconderanno ovunque e i sacrifici da fare saranno molti.

Nonostante le difficoltà che si incontreranno sul percorso, con il passare del tempo ci si renderà conto che ne è valsa la pena.

In molti ritengono che il fattore economico sia fondamentale nella ricerca di ciò che fa stare bene.

Ebbene, in realtà, non è del tutto vero dal momento che anche chi sembra perso potrebbe essere vicino al suo “ikigai”. In questo caso l’obiettivo prefissatosi è la propria ragione d’essere.

La strada potrà sembrare lunga e difficile ma, senza uno scopo, la vita si trasforma in un contenitore inutile e vuoto. Senza un obiettivo tutto apparirà come una costrizione e la negatività occuperà prepotentemente ogni centimetro dell’anima.

Come nel viaggio, la strada sarà meglio della destinazione.

Per questo motivo ogni momento è perfetto per mettersi alla ricerca di se stessi, di questo incredibile segreto giapponese per vivere bene che pochi conoscono, e del proprio “ikigai”.