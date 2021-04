Abbiamo appena lasciato Pasqua alle spalle, siamo nel mese di aprile e tutto ciò significa solo una cosa. Siamo entrati completamente in primavera, quella stagione in cui torniamo a stare bene. Il perché è facile da capire, siamo contenti di vivere le giornate sempre più lunghe e sempre più assolate. In più, giornate lunghe e assolate ci consentono di camminare nella natura, vedere colori e sentire aromi che l’inverno ci aveva nascosto.

E, tra tutti gli aromi possibili e tutti i colori che possiamo vedere, uno vince su tutti. Stiamo parlando del rosso delle fragole, che insieme è sapore e odore, nutrimento e gioia del gusto. Non è la prima volta che Noi di ProiezionidiBorsa parliamo di fragole. Infatti, in questo articolo abbiamo dato qualche consiglio su come pulirle riuscendo ad ottenere almeno il 10% in più di prodotto.

Oggi, invece, vogliamo abbordare un altro tema: quello dei loro abbinamenti e delle loro potenzialità. Certo, ci sono tantissime persone che amano le fragole da sole, magari con un po’ di limone. Altri, invece, prediligono la panna e il cioccolato, scelta oggettivamente più golosa.

In realtà, c’è almeno un’altra opzione che potremmo provare. Infatti, in pochi conoscono il trucco per avere delle fragole dolcissime e gustosissime.

Il trucco

Ebbene, ora tocca svelare il trucco. Chiariamo subito che è un trucco che sarà geniale solo a coloro che amano il vino, e in particolare il vino dolce.

Infatti, per rendere le fragole più dolci e gustose le possiamo lavare, tagliare a pezzetti e poi far riposare nel vino moscato. Tradizione del basso Piemonte, mettere le fragole nel moscato le renderà davvero morbide e con quel tocco di dolcezza unico.

Si consiglia l’uso di una boule capiente quando si vuole optare per questa procedura. In questo modo, potremo di tanto in tanto andarle a girare, per un massimo di due ore di “marinatura”. Ecco perché in pochi conoscono il trucco per avere delle fragole dolcissime e gustosissime.