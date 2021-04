Le piante aromatiche, come sappiamo, arricchiscono di gradevoli ed inebrianti aromi sia la casa che i nostri spazi all’aperto.

Vederle crescere ci dà una notevole soddisfazione in quanto possiamo utilizzarle spesso e volentieri anche in cucina.

In realtà scopriremo che in pochi conoscono il sorprendente motivo per cui tutti dovremmo avere in casa questa eccezionale pianta aromatica.

Alla scoperta del rosmarino

Tutti conosciamo il suo uso in ambito culinario, è in grado di dare un tocco in più ai nostri piatti grazie al suo straordinario aroma.

Sveleremo in questo articolo che tra le sue diverse proprietà benefiche troviamo quella energizzante, ideale nel cambio di stagione.

Solitamente i cambi di stagione causano stanchezza, sbalzi d’umore e difficoltà di concentrazione ma la soluzione è a portata di mano.

Un infuso a base di rosmarino ci aiuterà senz’altro a risollevare l’animo e recuperare le forze, riducendo lo stress e migliorando la memoria.

Immergiamo in un pentolino d’acqua qualche rametto di rosmarino preso dalla nostra pianta e aggiungiamo qualche cucchiaino di aghi essiccati.

Attendiamo che l’acqua bolla per spegnere il fuoco, serviranno circa dieci minuti.

Filtriamo e versiamo il contenuto in una tazzina e via, il nostro infuso è pronto per essere gustato.

Questo fantastico infuso ha anche grandi proprietà drenanti e depurative, ottime per il nostro organismo che spesso ne ha bisogno.

Eventuali controindicazioni

Il rosmarino, come tutte le erbe curative, va sempre assunto con moderazione perché tutto può far male se si esagera.

Potremmo rischiare di andare in contro a delle irritazioni dello stomaco o dell’intestino e ne faremmo volentieri a meno.

Se abbiamo intenzione di utilizzare l’olio di rosmarino per condire i nostri manicaretti, ovviamente non dovremo utilizzato puro, proprio per le stesse motivazioni.

Noi di ProiezionidiBorsa invitiamo sempre di rivolgersi al fidato medico di base, per avere consigli più specifici anche in base alle nostre caratteristiche e condizioni.