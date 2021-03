Ammettiamolo, non c’è cosa più piacevole di andare a coricarsi tra le lenzuola profumate.

A volte capita che, nonostante i lavaggi, con ammorbidenti di uso comune, questi escano dalla lavatrice non profumati quanto avevamo sperato.

Esistono, però, dei veri e propri trucchetti che si possono facilmente mettere in atto.

In pochi conoscono il segreto per profumare le lenzuola in modo semplice e naturale.

È una soddisfazione riuscire a realizzare un ammorbidente fai-da-te che è sicuramente conveniente, ecologico ed efficace.

Si possono creare degli ammorbidenti fatti in casa, con pochi ingredienti e pronti per essere inseriti nell’apposita vaschetta nella nostra lavatrice.

Prepariamo una bottiglia vuota e al suo interno versiamo 200 grammi di acido citrico.

Aggiungiamo ad esso circa un litro di acqua e misceliamo con forza.

In un attimo il nostro ammorbidente è pronto. Non resta che aggiungere degli oli essenziali a fine lavaggio.

Questo perché il profumo degli oli essenziali si disperde molto facilmente.

Mettiamocene circa 15-20 gocce. In tal modo daremo il profumo che desideriamo alle nostre lenzuola.

Di oli essenziali troviamo tantissime varietà che vanno dal classico al bergamotto, al limone o al tea tree.

Se preferiamo, invece, profumare il bucato in modo più naturale le essenze alla lavanda o al sandalo fanno al caso nostro.

Nel caso in cui decidessimo di sciacquare le nostre lenzuola a mano possiamo aggiungerli semplicemente nella bacinella in cui li laviamo.

Come anticipavamo, in pochi conoscono il segreto per profumare le lenzuola in modo semplice e naturale, ma volendo si può provare!

Inoltre quando si lavano le lenzuola, o comunque i capi in generale, bisognerebbe cercare di non mettere troppo detersivo.

Possiamo optare per l’efficacissimo aceto di mele.

Aggiungiamolo nella vaschetta, in questo modo eliminerà i cattivi odori, pulirà la lavatrice e ammorbidirà i nostri capi/lenzuola.

Concludiamo con un consiglio da sempre ripetuto dalle nostre mamme.

È fondamentale non riempire troppo il cestello della lavatrice per evitare che questi non vengano lavati bene.