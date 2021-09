In pochi conoscono il segreto per cucinare e rendere gustose le verdure senza olio e grassi

Le verdure sono perfette per chi deve, o vuole, seguire una dieta. Magari sono anche il piatto preferito di molti italiani, dato che la dieta mediterranea le prevede molto spesso. Tuttavia, molti pensano che le verdure abbiano poco gusto e, di conseguenza, abbondano con l’uso di olio o altri grassi per renderle più gustose.

I grandi chef hanno già ovviato al problema, presentando al pubblico alcuni tra questi piatti. A casa possiamo prendere spunto da loro, oppure cercare altre alternative. Infatti, pochi conoscono il segreto per cucinare e rendere gustose le verdure senza olio e grassi.

I segreti del gusto

Quando compriamo delle verdure al mercato o al supermercato dobbiamo necessariamente conoscere i loro segreti. In altre parole, dobbiamo cercare di capire qual è il loro gusto principale, se più tendente all’amaro o al dolce.

Dato che abbiamo scelto di non usare nessun condimento, dobbiamo provare a bilanciare per bene i sapori che già sono presenti nelle verdure stesse. Ad esempio, le zucchine giovani hanno la capacità di dare al piatto un forte gusto di dolcezza, mentre il radicchio lo conosciamo per essere amaro. Questo è solo un esempio, ma possiamo applicarlo per tutte le altre verdure.

In particolare, alcune culture e alcuni popoli del Mondo si sono già posti questa domanda e hanno inventato dei piatti eccezionali. Il vero segreto sta proprio qui: aggiungere un ingrediente che presenta un gusto forte, capace di dare un tocco di sapore e dei sentori più decisi di quelli delle verdure.

Un esempio su tutti è dato dalle olive. Nella Francia meridionale, in Sicilia e più largamente nel nostro Meridione si usano, appunto, le olive. Certo, la ricetta originale della caponata o della rataouille, ad esempio, presenta anche l’uso di olio extravergine di oliva. Ciò che possiamo fare noi è toglierlo, usando solo le olive. La prossima volta che andiamo a cucinare delle zucchine o una peperonata possiamo, infatti, seguire questo semplice procedimento.

Quando andiamo ad inserire nella padella le nostre verdure, aggiungiamo subito il sale. In questo modo faranno acqua, consentendo una cottura uniforme. E, in seguito, possiamo aggiungere le olive o anche alcuni pezzetti di dattero. In questo modo il piatto si insaporirà da solo in cottura, consentendoci di provare un gusto deciso, senza, però, rinunciare ai benefici della dieta che seguiamo.

