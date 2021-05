Il Libretto Postale è un prodotto di Poste Italiane. Emesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A e garantito dallo Stato. Il Libretto può essere un modo per conservare e risparmiare soldi. Facciamo una breve panoramica di libretti postali che potrebbero essere utili a diverse esigenze. Per quanto riguarda il risparmio il Libretto Smart è quello più adatto insieme ai buoni postali. Vediamo in dettaglio quali sono.

Libretto Ordinario

I Libretti Postali rispondono al meglio a tutte le nostre esigenze. Il Libretto Postale è corredato da una carta, Carta Libretto. È possibile prelevare, versare gratuitamente ed utilizzare la Carta Libretto in tutti gli uffici postali. È possibile, inoltre, controllare online sia il Libretto Ordinario che il Libretto Smart e tenere sotto controllo il saldo e i movimenti. Infatti, in pochi conoscono il prodotto di punta di risparmio di Poste Italiane che seduce tutti per un incredibile guadagno inaspettato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Libretto Smart

Il Libretto Smart, a differenza di quello Ordinario in cui è possibile controllare solo i propri movimenti permette anche di gestire i nostri risparmi. Questo è importante per investire in buoni o vincolare somme di denaro. Queste somme restano ferme per la durata dell’offerta alla quale aderire. Il Libretto non è come un conto postale, ma permette di ricevere bonifici, comunicando a Poste Italiane, la provenienza attraverso l’IBAN del destinatario. Ecco quali sono i vantaggi di avere un Libretto di risparmio postale.

Offerta Supersmart

A differenza del Libretto Ordinario, il Libretto Smart permette come già accennato, di aderire all’offerta Supersmart. Cosa vuol dire nello specifico? L’interesse per le somme che si decide di accantonare è più alto. Si può sottoscrivere anche soltanto con 100 euro. Ovviamente la possono sottoscrivere soltanto i titolari di un Libretto Smart.

Queste sono le offerte Supersmart dedicate al Libretto Smart

a) Premium Digital 270 giorni. Dedicata esclusivamente a chi apporta nuova liquidità. La durata della somma che si decide di bloccare è di 270 giorni. Il tasso di interesse è 0,70%;

b) Offerta Supersmart 360 giorni. La durata della somma che si decide di bloccare è di 360 giorni. Il tasso di interesse è 0,40%.

In pochi conoscono il prodotto di punta di risparmio di Poste Italiane che seduce tutti per un incredibile guadagno inaspettato.

Si può dire che non è male per chi possiede un Libretto Smart. Tra l’altro il tempo delle offerte non è molto lungo e questo è un vantaggio per chi può aver bisogno di rientrarne in possesso. Il consiglio di ProiezionidiBorsa per chi è interessato a possedere questo tipo di Libretto, è di provare con piccole somme e vedere come va. Sembra essere un buon prodotto.