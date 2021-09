Il limone rosso è una variante di quello giallo. È una pianta sempre verde, caratterizzata dal colore dei limoni, che può essere rosso fuoco, oppure arancio. In pochi conoscono il bellissimo e vivace limone rosso, pianta ornamentale da terrazza e giardino. Può diventare un ottimo ornamento, non solo in giardino ma anche in casa.

Alcuni lo espongono nel periodo natalizio, accanto alla stella di Natale. Con i fiori si realizzano delle splendide e profumate composizioni eleganti, e messi in un vaso e tenuti su un centrotavola profumeranno tutta la casa.

In pochi conoscono il bellissimo e vivace limone rosso, pianta ornamentale da terrazza e da giardino

La polpa del limone rosso è dello stesso colore della buccia, ma il succo è leggermente più agro del limone tradizionale.

Una volta raccolto, va consumato nel giro di due o tre giorni, perché deperisce presto.

Infatti, proprio per questo motivo non lo troviamo sugli scaffali dei negozi ortofrutticoli e dei supermercati.

La resa di produzione di limoni rossi per ciascuna pianta, rispetto a quelli gialli è molto bassa.

Il profumo del limone rosso è più intenso del suo cugino giallo. Inoltre, la sua buccia e la polpa contengono molti antiossidanti tra cui il licopene.

Il licopene, secondo alcuni studi, sarebbe utile per contrastare l’infiammazione alla prostata, e vari tipi di tumore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come coltivarlo

È opportuno piantare il limone in un vaso da tenere nel balcone. La pianta deve avere un terreno adatto con una buona quantità di fosforo e potassio, oppure acquistare un concime adatto per agrumi.

Proteggere la pianta di limoni rossi nel periodo invernale con tessuti antigelo oppure portarla in casa e tenerla lontano dai termosifoni. Posizionarla dove arrivano i raggi del sole, per darle la luce di cui necessita.

In inverno innaffiarla poco, e se notiamo le foglie seccare, spruzzarci sopra un po’ di acqua con uno spruzzino.

In primavera appaiono i primi fiori dal profumo gradevole e che tiene lontani gli insetti. I frutti compaiono in autunno e sono verdi. La raccolta avviene quando la buccia acquisterà il caratteristico colore rosso.

La potatura è importante e va fatta prima della comparsa dei fiori.

Dopo due anni è necessario procedere al primo rinvaso, che verrà effettuato nella tarda primavera.

Dopo quattro anni si procede al secondo rinvaso.

L’albero di limoni rossi può diventare abbastanza alto ma resta esile rispetto all’albero di limoni gialli.

I limoni rossi possono essere anche usati in cucina, in sostituzione di quelli gialli.