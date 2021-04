La zucchina è una delle verdure più amate del mondo. È originaria del continente americano, ma si è diffusa velocemente in Europa, in particolare modo nel bacino del Mediterraneo. In Italia se ne coltivano moltissime varietà, specifiche della penisola.

Di solito le zucchine si consumano cotte, in un’infinità di ricette. Tuttavia, è possibile mangiarle anche crude. Sono meno saporite, ma molto rinfrescanti.

In pochi conoscono i 3 squisiti modi per preparare le zucchine crude in un batter d’occhio.

Eccoli qua.

Carpaccio di zucchine

Tagliare le zucchine in sottili listarelle, o a fette molto fini, e condirle con olio, sale, pepe, menta fresca, succo di limone e yogurt greco.

Questo antipasto è delizioso e istantaneo, oltretutto si presta a infinite possibilità di decorazione. Può essere anche un contorno perfetto da abbinare a piatti di pesce, oppure un piatto unico, se unito a fette di bresaola o fesa di tacchino.

Pinzimonio

Il pinzimonio tradizionale non prevede le zucchine. È un’errata consuetudine. Infatti, le zucchine crude sono altamente rinfrescanti, quindi mangiarle con le verdure “classiche” a pinzimonio è perfetto.

Per prepararle ci vogliono pochi minuti, basta tagliarle in strisce di media grandezza.

Pesto di zucchine

Questa ricetta è forse la più sconosciuta. Il procedimento è simile a quello di ogni pesto.

Bisogna tagliare una zucchina in piccoli cubetti, aggiungere un cucchiaio di parmigiano grattugiato, un cucchiaio di noci sgusciate, tre foglie di menta fresca, 2 cucchiai d’olio EVO, mezzo spicchio di aglio, un pizzico di sale e un pizzico di pepe.

Infine, rullare il tutto fino a ottenere una consistenza cremosa. Il risultato sarà sorprendente.

Ecco, dunque, come fare per utilizzare questo fantastico ortaggio in modo nuovo e saporito.

D’ora in poi, basterà tenere a mente questo articolo.

Buon appetito.