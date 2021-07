Corpo tonico e slanciato, ventre piatto, muscolatura ben definita: chi non lo vorrebbe? Ma l’impegno che serve per ottenere questi risultati fa spesso rinunciare le persone a conseguirli.

Ma come ottenere un corpo del genere senza fare alcuna fatica?

La risposta a questa domanda è davvero, davvero semplice: non è possibile.

Non è certo ciò che le persone vorrebbero sentirsi dire, ma è una risposta veritiera al 100%.

Esistono però dei metodi per fare attività sportiva senza quasi rendersene conto, o meglio senza dover esercitare un’eccessiva fatica tutto in una volta sola.

È poi anche possibile fare attività fisica divertendosi. Basket, calcio, pallavolo, danza e molti altri sport permettono di divertirsi, ma anche di allenarsi a dovere. Basta trovare la propria combinazione fra divertimento, gioco e fitness.

Ma se ciò non risulta essere possibile e magari si possiede anche poco tempo per fare sport, ecco cosa si può fare per avere comunque la possibilità di ottenere un corpo prestante, bello ed in salute.

In pochi conoscono ed utilizzano questo semplice metodo per avere un corpo splendido

È molto semplice e porta via davvero poco tempo:

impostare delle sveglie ad intervalli regolari di 30/60 minuti;

appena suona la sveglia svolgere degli esercizi prestabiliti di breve durata (3/5 minuti, anche differenti tra loro da volta a volta) e ripetere l’operazione ogni qualvolta che la sveglia darà l’allarme.

Ove non sia possibile svolgere questa attività in qualsiasi momento durante la giornata, sarà sufficiente allungare i tempi degli intervalli, ma anche quelli degli esercizi. Per esempio: ogni 2 ore svolgere 15 minuti di attività. Gli esercizi dovranno essere semplici ed a corpo libero proprio per facilitare la procedura.

Probabilmente considerato “un’americanata”, questo metodo funziona bene per le persone che hanno poco tempo a disposizione o che non amano fare attività sportiva. Questo poiché è molto più facile ricavare 5 minuti ogni ora durante la giornata piuttosto che due ore intere tutte insieme. Stesso ragionamento per chi evita e non ama l’attività sportiva. Cinque minuti passano velocemente mentre due ore posso sembrare davvero eterne.

ma chi lo fa ed abbina l'allenamento ad una corretta alimentazione, ne vede i frutti sul proprio corpo.