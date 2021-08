C’è un olio che molti anni fa compariva quotidianamente su ogni tipo di pubblicità. Poi, con l’avvento di altri “competitors”, cioè di alternative commerciali, si è un po’ perso per strada. Eppure, i suoi benefici per la nostra pelle e i capelli sono rimasti intatti nel tempo. In pochi comprano questo incredibile olio che non unge e contrasta rughe e invecchiamento. Vediamo assieme alla nostra Redazione di cosa si tratta.

Era conosciuto già dalle antiche popolazioni americane

Leggenda narra che gli europei abbiano scoperto l’olio di jojoba quando i conquistadores spagnoli sono venuti a contatto con le popolazioni locali. Sembra infatti che i vari Maya, Aztechi e Incas conoscessero già le virtù benefiche di questo prodotto. L’olio di jojoba, nasce dalla spremitura dei semi di una pianta il cui nome latino è talmente complesso da non interessarci. Quello che ci piace sapere invece è che porta con sé tantissime vitamine, minerali e antiossidanti utili per la nostra pelle.

In pochi comprano questo incredibile olio che non unge e contrasta rughe e invecchiamento

Un errore da non commettere sicuramente è quello di utilizzare l’olio di jojoba a uso interno. Non c’è pericolo di avvelenamento, ma rischieremo seriamente di passare l’intera giornata in bagno. Tanto è infatti prezioso nel suo uso esterno sulla nostra pelle, quanto fastidioso per il nostro intestino, se ingerito per sbaglio.

Parliamo infatti di un olio vegetale la cui sostanza è molto simile a quella della nostra pelle e proprio per questo fa così bene. La ricchezza dei sui nutrienti unita gli acidi grassi è perfetta per mantenere la nostra pelle lucente, forte e resistente. Addirittura, l’olio di jojoba è utilizzato da tante popolazioni per guarire gli effetti delle scottature da sole e della disidratazione naturale.

Unge poco ma agisce tanto

Chi già lo conosce sa bene che l’olio di jojoba non unge la pelle agendo in modo delicato. Non è solo benefico per la salute della nostra pelle, ma anche per quella dei capelli. Con i suoi nutrienti infatti riesce a nutrirli e rinforzarli, prevenendo tra l’altro la nascita delle fastidiose e antiestetiche doppie punte.

