È indispensabile per eliminare odori, fumi e vapori sprigionati dalla cottura dei cibi. La cappa per cucina è un elettrodomestico essenziale per preparare i cibi senza danneggiare l’ambiente circostante. Infatti, grazie alla sua forza aspirante, la cappa impedisce al grasso dei cibi di invadere la cucina e depositarsi sui mobili e tende. Inoltre, basta azionarla per far risucchiare, in pochi secondi, i fastidiosi odori di frittura, molto difficili da far sparire. Ad esempio, quando ci troviamo a cuocere delle gustosissime patatine fritte.

A tal proposito, si consiglia “Mai più patatine molli e troppo piene d’olio, ecco come averle sempre croccanti fuori e morbide dentro in un lampo”.

Al giorno d’oggi, le apparecchiature sono molto più silenziose rispetto a quelle prodotte qualche anno fa. La maggior parte delle cucine italiane, però, è arredata con modelli di cappa standard. Dunque, il rischio che l’elettrodomestico diventi troppo rumoroso è all’ordine del giorno.

In effetti, in pochi ci pensano ma se la cappa della cucina fa più rumore del solito bisogna controllare subito queste tre cose.

Tre aspetti da tenere sotto controllo

Non tutti sanno che la valvola di non ritorno ed il motorino aspirante sono due elementi importanti da tenere costantemente sotto controllo.

La valvola di non ritorno non permette all’aria aspirata di tornare, appunto, nell’ambiente in cui è stata prodotta. Con il passare del tempo, però, questa valvola si sporca di grasso e di residui di cibo e polvere. Appesantita dallo sporco, la valvola può allentarsi provocando un rumore più cupo e fastidioso. Per controllare lo stato di questa importante componente, bisogna controllare l’uscita di scarico della cappa. Un rimedio efficace potrebbe essere quello di apporre un pezzo di gomma adesiva per ammortizzare questo movimento.

Il motorino traspirante è un altro fattore da tenere sotto osservazione. Ha il compito di catturare gli odori. Inevitabilmente, dunque, anche il motore tende a sporcarsi a causa dell’usura e dello sporco. Se il motorino è ossidato in modo compromettente, allora andrà sostituito.

Infine, controllare periodicamente i filtri. Di norma, tali filtri sono costituiti da carbone attivo. Di norma i filtri dovrebbero essere cambiati ogni 3 massimo 4 mesi.

Se troppo usurati, infatti, potrebbero frantumarsi lasciando passare pezzi di carbone. Tali pezzettini possono produrre rumore. Dunque, in pochi ci pensano ma se la cappa della cucina fa più rumore del solito bisogna controllare subito queste tre cose.