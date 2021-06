Anche nella preparazione dei piatti più semplici e che richiedono meno ingredienti di quelli che siamo abituati a cucinare di solito, dobbiamo porre molta attenzione a tutti passaggi. E non soltanto per una questione legata al risultato finale, e quindi alla buona riuscita del piatto. Ma ci riferiamo anche e soprattutto al modo in cui utilizziamo gli alimenti e smaltiamo gli scarti.

Non sempre usata

Prendiamo come esempio una delle carni più consumate nel nostro Paese, ovvero il pollo. Si tratta di una fonte di proteine molto magra, che anche per questo motivo è spesso inclusa nella dieta alimentare di molti sportivi. Soprattutto quando si cucinano piatti light, ovvero con poche calorie, si tende a scartare la pelle del pollo, parte leggermente più grassa. Bene, proprio a questo proposito, scopriamo come mai in pochi ci pensano ma questo errore che si fa spesso con la pelle del pollo potrebbe causare rognosi problemi in cucina.

Il posto sbagliato

Sono più di quante si pensa le persone abituate a scartare parti del pollo, quali la pelle e i piccoli ossicini, smaltendoli attraverso lo scarico del lavandino. Difatti proprio perché si tratta di parti molto piccole, e in alcuni casi minuscole, non la si considera come un’azione sbagliata, in quanto si crede che con quelle dimensioni non potrebbero causare otturazioni. E invece non è affatto così, anzi. Oltre al fatto che gli ossi, per quanto piccoli, potrebbero ostruire il passaggio, il vero nemico dello scarico è la pelle del pollo.

Questa infatti, a causa della consistenza molle, spesso si attacca alle pareti dello scarico intrappolando anche tutti i rifiuti successivi. Determinandone quasi sicuramente l’otturazione, e il conseguente malfunzionamento del lavandino e della cucina. Ricordiamoci sempre che qualsiasi scarto di alimento come appunto pelle, ossa e altre parti del pollo, va nella differenziata, e non nello scarico. Anche se può essere più comodo e veloce. Ed infatti in pochi ci pensano ma questo errore che si fa spesso con la pelle del pollo potrebbe causare rognosi problemi in cucina.