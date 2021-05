La maggior parte di noi, quando si tratta di pulizie casalinghe, spende giustamente la maggior parte delle proprie energie nelle aree del bagno e della cucina. Questi due posti, infatti, sono quelli dove sporchiamo di più proprio per attività quotidiane basilari come cucinare e lavarsi. Purtroppo però ci sono dei posti che spesso passano inosservati o degli oggetti che risultano particolarmente difficili da pulire. Oggi parliamo di una categoria che fa parte di questi ultimi. In pochi ci pensano ma questi utensili che utilizziamo ogni giorno in cucina e che sono a diretto contatto con il cibo hanno bisogno di una pulizia particolare. Oggi vediamo insieme come fare.

Gli utensili in legno

In pochi ci pensano ma questi utensili che utilizziamo ogni giorno in cucina e che sono a diretto contatto con il cibo hanno bisogno di una pulizia particolare. Di cosa stiamo parlando? Dei cucchiai o in generale delle suppellettili in legno, ideali per mescolare il sugo o le verdure nelle padelle. Questo materiale viene usato perché è un cattivo conduttore: ciò significa che non assorbe calore e quindi evita alle nostre mani una possibile scottatura. Peccato che però sia più difficile da pulire del metallo. Infatti non va assolutamente inserito in lavatrice o messo a mollo.

Come pulirli

Come possiamo fare allora? È molto semplice, va limitato l’utilizzo dell’acqua perché un eccesso potrebbe gonfiare e rovinare definitivamente il legno. Quindi la soluzione è inumidire leggermente un panno con una soluzione di acqua e aceto (o anche succo di limone) e strofinare il tutto delicatamente. Per togliere lo sporco basta continuare ad insistere sui punti più critici. Una buona tecnica per evitare scocciature è quella di pulire il cucchiaio subito in modo da evitare delle noiose incrostazioni.

