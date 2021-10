L’olfatto è uno dei 5 sensi e influenza fortemente lo stato d’animo dell’uomo. Basti pensare a quando si sente un buon profumino di cibo e ci viene l’acquolina, o quando meditando accendiamo l’incenso e ci sentiamo subito rilassati.

Infatti, gli odori ci predispongono al lavoro, al riposo, a essere attivi o persino ad allontanarci da un pericolo. Ecco perché la scelta del profumo per l’ufficio è essenziale per favorire la concentrazione e l’efficienza durante le ore di lavoro. Continuando a leggere vedremo quali sono gli aromi ideali per lavorare al meglio.

In pochi ci pensano ma per un ufficio invidiabile basta scegliere questi profumi per ambiente

Gli aromi e i profumi sono una parte essenziale dell’arredare casa con stile. Si possono scegliere con cura mobili e arredi, ma senza un buon profumo la casa mancherà sempre di quel tocco in più. Lo stesso vale per l’ufficio, dove un buon profumo può favorire la concentrazione e la positività. Per cui, vediamo quali sono i profumi migliori per l’ufficio:

limone, lavanda e gelsomino: sono ottimi per lavorare al computer mantenendo alta la concentrazione e stimolando il problem solving;

pino e ginepro: sono ottimi per tenere lo stress e l’ansia sotto controllo;

menta ed eucalipto: la prima è perfetta per sentirsi energici e svegli, mentre l’eucalipto favorisce il pensiero creativo;

tè verde e bergamotto: sono gli aromi perfetti per affrontare lunghe e dure giornate di lavoro, senza perdere la calma o la concentrazione;

agrumi: infine, in generale gli aromi agli agrumi sono i migliori per dare un’iniezione di energia.

Attenzione, però, a non scegliere profumi troppo intensi perché potrebbero causare mal di testa e stufare in poco tempo.

Come profumare gli ambienti

Abbiamo visto quali sono i migliori profumi per l’ufficio per stimolare concentrazione e creatività e combattere lo stress. Infatti, in pochi ci pensano ma per un ufficio invidiabile basta scegliere questi profumi per ambiente. Esistono molti modi per profumare gli ambienti: spray per ambienti, diffusori ambientali, bastoncini profumati e persino profumatori elettrici.

La scelta ovviamente è personale, ma si consiglia di optare per profumi a lunga durata, come i profumatori elettrici o i diffusori ambientali. Inoltre, si possono anche unire semplicemente alcune gocce di olio essenziale al deumidificatore o al diffusore. In questo modo, otterremo il risultato sperato, ovvero un ambiente perfetto per concentrarsi al massimo e per lavorare concentrati.

