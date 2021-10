Anche se non tutti ci pensano, prima di fare dei lavori nell’orto, in realtà si dovrebbe sempre seguire il calendario lunare. Si tratta di un calendario che marca i cicli lunari e che serve per determinare i periodi migliori del mese per alcuni lavori. Tra questi, ricordiamo la semina e i vari trattamenti delle piante.

Infatti, un tempo era molto comune decidere i giorni in cui lavorare nell’orto seguendo questo calendario, per ottenere raccolti migliori.

Vediamo quindi come funziona il calendario lunare e cosa prevede per il mese di ottobre.

In pochi ci pensano ma per un orto sempre al top dovremmo conoscere questo calendario

Il calendario lunare segue la luna e le sue fasi ogni singolo mese. Questo calendario divide ciascun mese in 4 fasi, essenziali per determinare quale lavoro fare o non fare nell’orto: luna nuova; poi luna crescente; luna piena e infine luna calante.

Con la luna piena si assiste ad una maggior crescita del fogliame verso l’alto. Invece, la fase di luna crescente è il momento migliore per la semina degli ortaggi da radice o da bulbo. In effetti, in questa fase si ha una maggior crescita verso il basso. Con la luna calante si possono tagliare la legna e potare le piante, ma anche raccogliere la frutta a bulbo. Poi, con la luna piena in fase calante si consiglia di piantare gli ortaggi da foglia e trapiantare aglio, cipolla, patate e scalogno.

Vediamo in dettaglio cosa fare ad ottobre secondo il calendario lunare.

Ottobre secondo il calendario lunare

luna nuova: trapiantare in terra le piante biennali, asparagi, carciofi;

luna crescente: piantare i bulbi di tulipano e seminare piselli, prezzemolo e fave. Inoltre, si consiglia di seminare le annuali e di estrarre eventuali bulbi estivi che non possono svernare all’esterno;

luna piena: preparare le talee delle rose;

luna calante: seminare cipolle, spinaci, ravanelli, barbabietole e rape. Inoltre, è il periodo migliore per concimare il terreno delle aiuole e per effettuare la vendemmia.

Perciò, se si desiderano risultati ottimi nell’orto di casa, si consiglia di conoscere il calendario lunare e di seguirlo per i lavori di ogni mese.