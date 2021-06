Sarà capitato a tutti di dover sistemare i cassetti o l’armadio e ritrovarsi degli indumenti vecchi o rovinati che non vogliamo più. Questi spesso finiscono nel cestino, ma in realtà è possibile dare loro una nuova vita grazie al riciclo creativo.

Uno degli indumenti intimi che spesso viene cambiato è il reggiseno che con il tempo si rovina. Questo indumento, come altri, può essere riciclato e può dare vita ad oggetti davvero utili.

In pochi ci pensano ma ecco le idee geniali per riciclare questo indumento

Per le donne non sempre è facile liberarsi di reggiseni ormai vecchi e rovinati, alcune li tengono anche se non li indossano più.

Il reggiseno può essere rivisitato in forme simpatiche e funzionali che possono servire nella vita di tutti i giorni. Scopriamo insieme quali sono i metodi alternativi per ridare una nuova vita ai nostri reggiseni.

Ginocchiere

Un modo alternativo per ridare vita a un vecchio reggiseno è quello di creare delle ginocchiere utili per i ragazzi che vanno in skate.

In questo caso utilizziamo le singole coppe come protezione per le ginocchia e cuciamo due elastici larghi che serviranno per fissarli e posizionarli.

Scegliamo i colori che più ci piacciono e creiamone diversi così da averne tante a disposizione. Ricordiamo che le ginocchiere sono utili anche se andiamo sui pattini o in bici.

Vasi porta fiori

Il riciclo creativo ci permette di creare anche delle fantastiche decorazioni per il giardino o per la terrazza. Grazie all’utilizzo di una gruccia e di un vecchio reggiseno sarà possibile creare un vaso porta fiori veramente originale.

L’unica cosa da fare è fissare la base ed inserire i vasi dei nostri fiori colorati.

Porta spezie

Se le due idee precedenti le troviamo poco utili o semplicemente non ci piacciono, questa potrebbe fare al caso di molti.

In cucina si ha sempre bisogno di un portaspezie in più e allora perché non dare una seconda possibilità al nostro vecchio reggiseno?

Utilizziamo le coppe senza ferretto, togliamo le bretelle e cuciamo le due coppe se vogliamo possiamo anche cucire un nastrino. Questo nuovo accessorio per la cucina risulterà utile per conservare le spezie in modo originale e alternativo.

