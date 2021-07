D’estate l’appetito diminuisce ed è veramente difficile portare a tavola dei piatti che saziano e non ci fanno soffrire il caldo. Le pietanze più gettonate sono le insalate, le paste fredde, le piadine e tanto altro.

Non sono però solo queste che ci permettono di affrontare la giornate afose e di non farci morire di fame. Un esempio è la frutta, per essere precisi il melone abbinato al prosciutto crudo che è un piatto gradito dai più.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Questo però può essere rivisitato in una gustosa vellutata pronta in pochi minuti. Vediamo insieme come preparare questa vellutata originale e deliziosa.

In pochi ci pensano ma con questo frutto possiamo preparare una vellutata deliziosa

Può capitare che non abbiamo abbastanza idee culinarie originali da portare a tavola e che stupiscano i nostri invitati.

Allora in questo caso ci mettiamo alla ricerca di blog e siti che ci consigliano come rivisitare questo o quell’altro piatto. Fortunatamente anche gli chef si sono espressi e danno dei suggerimenti molto utili per farci fare una bella figura a tavola, soprattutto quando abbiamo ospiti.

In questo articolo indichiamo come preparare la vellutata a base di melone e cubetti di prosciutto crudo, siamo sicuri che questa ricetta sarà un successo.

Ingredienti e preparazione della vellutata di melone

Per preparare questa pietanza unica e originale abbiamo bisogno di:

3 meloni;

200 ml di panna da cucina;

200 gr di prosciutto crudo a cubetti;

succo di limone q.b.;

foglie di menta fresca;

pepe q.b.;

sale q.b.

Procedimento:

Per preparare la nostra vellutata sbucciamo i tre meloni e eliminiamo i suoi semi, tagliamo poi la polpa grossolanamente e mettiamola in un frullatore. Fatto questo prendiamo la panna da cucina e uniamola al composto ottenuto. Frulliamo i due ingredienti e aggiungiamo il resto. Continuiamo a frullare finché non otteniamo un composto omogeneo e ben amalgamato.

Adesso tagliamo a cubetti il prosciutto crudo, scaldiamo in padella e facciamolo rosolare con un filo d’olio d’oliva per almeno 5 minuti.

Versiamo la vellutata di melone in una ciotola o in un piatto fondo e aggiungiamo i cubetti di prosciutto crudo.

Consigliamo di servire la vellutata di melone con l’aggiunta di qualche foglia di menta fresca.

In pochi ci pensano ma con questo frutto possiamo preparare una vellutata deliziosa.