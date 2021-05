Davanti agli scaffali del supermercato spesso è difficile orientarsi nelle scelte. Soprattutto quando bisogna comprare prodotti di uso quotidiano come la pasta, il riso, l’olio e così via.

Quest’oggi vedremo che tra le mille varianti, esiste una tipologia di riso davvero speciale.

Infatti, in pochi ci fanno caso quando vanno al supermercato, ma è questo il miglior riso in circolazione che non scuoce mai.

Un solo chicco, tante differenze

Il riso è un alimento molto ricco sia dal punto di vista nutrizionale, che nella varietà di scelta.

In commercio, infatti, esistono davvero moltissime differenze tra un tipo di riso e l’altro.

Ad esempio, possiamo trovare diverse dimensioni del chicco, diversi tempi di cottura, diversi prezzi e così via. Ma un parametro fondamentale da tenere in considerazione è anche il metodo di produzione.

Non tutti sanno che questo aspetto è cruciale quando bisogna scegliere il riso giusto che fa per noi, in base alle ricette. In ogni caso, una delle migliori tipologie di riso in commercio è il riso parboiled e tra poco vedremo il perché.

Una lavorazione particolare

Quindi, abbiamo visto che in pochi ci fanno caso quando vanno al supermercato, ma è questo il miglior riso in circolazione che non scuoce mai: il riso parboiled.

Questo riso è famosissimo per la sua facilità di utilizzo. Infatti, è adoperato tantissimo nei ristoranti e molti chef amano creare pietanze con questo riso.

In realtà non si tratta di un tipo di riso, ma di una particolare modalità di trattamento nella lavorazione del chicco. Quest’ultimo subisce una fase di precottura a 50 gradi, dove l’amido in superficie si indurisce e le sostanze nutritive vengono trattenute al suo interno. Dopo di che viene sbramato ed essiccato.

È questo il riso ideale per piatti freddi ed estivi

Grazie a questa lavorazione il riso parboiled non scuoce mai. Ed oltre a questo, non assorbe grassi e quindi è anche molto digeribile.

Si appresta ad esser consumato principalmente d’estate, proprio perché è l’ideale per piatti freddi, come l’insalata di riso o la paella. Non è adatto invece per i risotti perché libera poco amido in fase di cottura e trattiene poco condimento. In compenso è ricco di Vitamina B e sali minerali.