La connessione internet presente nella maggior parte delle case italiane negli ultimi anni ha assunto un’importanza grandissima. Difatti se fino a qualche tempo fa la si usava solamente per il computer, ad oggi non è più così. Oggigiorno sl Wi Fi domestico sono collegati in media dai quattro ai dieci dispositivi. Tra smartphone, smart tv, luci e altri oggetti ormai controllabili dal telefono, la lista è bella lunga. Ed ecco dunque che risulta fondamentale possedere una rete stabile, potente, e che non ci abbandoni in modo imprevisto.

Sempre più veloce

Per questo motivo sia le compagnie telefoniche che anche gli stessi comuni hanno investito al fine di aumentare le capacità delle reti domestiche. La fibra che ormai è arrivata quasi ovunque ne è un ottimo esempio. Eppure alle volte ci capita ancora di avere problemi con il router. Questo perché il problema spesso è provocato da una causa che non consideriamo, e che senza saperlo noi stessi abbiamo creato. Oggi ne analizzeremo uno. Infatti in pochi ci fanno caso ma spesso è necessario solo questo gesto per aumentare di molto la potenza del segnale Wi Fi.

Radiotrasmettitore

Il router Wi Fi subisce senza dubbio alcuni fattori esterni, e dobbiamo conoscerli al fine di utilizzare la rete che offre nel migliore dei modi. Non a caso qualche tempo fa abbiamo spiegato come alcuni materiali potessero agevolare il lavoro dell’apparecchio, lasciamo qui l’articolo per chi fosse interessato. Oggi continuiamo a parlare di questo argomento svelando una cosa che probabilmente in molti ancora non sanno. E difatti solo in pochi ci fanno caso ma spesso è necessario solo questo gesto per aumentare di molto la potenza del segnale Wi Fi. Ci riferiamo alla rimozione di alcuni oggetti dalle vicinanze del router. Nello specifico tutto ciò che comunica e funziona tramite radiofrequenze.

Quindi in primis il tanto usato baby monitor, o anche qualsiasi apparecchio per controllare gli animali domestici in grado di trasmettere segnale. Capita spesso infatti di lasciare questi utilissimi oggetti nelle vicinanze del Wi Fi, senza pensare troppo alle conseguenze. Eppure si tratta di veri e propri disturbatori della linea domestica, e per accorgerci di quanto siano di intoppo non dovremo far altro che spostarli in un’altra stanza. O in alternativa, spostare il router. Nella maggior parte dei casi noteremo come la linea sarà molto più veloce e performante, proprio perché veniva rallentata da questi strumenti. I problemi certamente potrebbero essere anche altri, ma di certo fare questa mossa non potrà che aiutarci nella risoluzione. Ed effettivamente in pochi ci fanno caso ma spesso basta solo questo gesto per aumentare di molto la potenza del segnale Wi Fi.