In estate, ogni persona che possiede un animale domestico dovrebbe prestare attenzione al alcune azioni che compie. Anche gli animali, come del resto gli esseri umani, soffrono il caldo e sarebbe necessario intraprendere delle buone abitudini per la salute dei nostri amici a quattro zampe.

Una di questa, la più ovvia, è quella di non lasciarli mai senza acqua a disposizione. Una disattenzione del genere potrebbe provocare uno stato di disidratazione e quindi problemi alla loro salute.

Gli animali non hanno la possibilità di proteggersi da soli dal caldo infernale e quindi è compito nostro assicurare loro un ambiente fresco e al riparo dal sole.

Altro elemento da considerare è quello di limitare al massimo l’attività fisica del cane, quindi andare a eliminare corse e lunghe passeggiate.

In estate le temperature elevate richiedono dei cambiamenti che siamo costretti a intraprendere per garantire il meglio ai nostri animali domestici.

In pochi ci fanno attenzione ma sono questi i comportamenti scorretti che causano problemi ai cani in estate

Capita molto spesso in estate di non riflettere su alcuni comportamenti routinari che potrebbero dare fastidio al nostro cane. Ad esempio, a proposito delle passeggiate giornaliere, tendenzialmente i padroni continuano a eseguirle sempre agli stessi orari.

In pochi ci fanno attenzione ma sono questi i comportamenti scorretti che causano problemi ai cani in estate. Bisogna ricordare che le passeggiate nelle ore più calde sono deleterie per il nostro amico a quattro zampe. Se siamo abituati a portare fuori il cane alle 14, l’asfalto in estate sarà bollente e quindi potrebbe andare ad ustionare i polpastrelli del cane.

Inoltre i cani soffrono l’esposizione diretta ai raggi solari in misura maggiore rispetto all’uomo sotto molti punti di vista. Per citarne alcuni, la cute del nostro animale è più soggetta ad ustioni e scottature e facilmente possono verificarsi eritemi sul naso o sul dorso. Altro punto debole sono gli occhi in quanto sono molto sensibili alla luce solare.

Se siamo impossibilitati a modificare il nostro stile di vita ovviamente non è necessario eliminare del tutto la consueta passeggiatina. Se continuiamo a far passeggiare il cane nelle ore di punta basterà accorciare la nostra uscita e limitarla ai soli bisogni. Dopodiché bisognerà rientrare subito in casa per la nostra salute e per quella del nostro animale.