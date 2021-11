Come già avevamo parlato in un articolo precedente riguardante l’importanza di avere una cucina sempre profumata, è doveroso sottolineare un altro rilevante aspetto. Quello che tratteremo in questo pezzo è racchiuso in due parole: ordine e pulizia!

Oltre il profumo, una bella cucina vivibile ed ordinata si può ottenere solo ed esclusivamente con la pulizia. In pochi avrebbero immaginato che per pulire un’intera cucina facendoci invidiare da amici e parenti possano bastare solamente 5 minuti.

Sembra impossibile vero? Eppure, dedicando solamente 5 minuti al giorno, per la pulizia della nostra cucina, non ci ritroveremmo a passare ore a pulire dopo una settimana lavorativa.

Come prima cosa dovremmo partire dal pulire quotidianamente le cose che si sporcano di più. Dopo ogni utilizzo del piano cottura è doveroso pulirlo immediatamente. Questo perché eviteremo che lo sporco si incrosti e risulti, poi, più arduo da eliminare.

Stessa cosa vale per il forno. Dopo ogni cottura è bene pulirlo internamente e almeno una volta a settimana (se il forno viene usato parecchio) smontare i vetri. Quest’operazione servirà a renderli sempre brillanti e lucenti.

È bene, inoltre, evitare di lasciare i piatti sporchi ad accumularsi nel lavandino. Se sono tanti inserirli direttamente in lavastoviglie, se sono pochi (onde evitare inutili sprechi di acqua ed energia) è consigliabile lavarli subito dopo il pasto.

Per ultimo, è importante non dimenticarsi del pavimento. Spazzare giornalmente eviterà l’accumulo di sporcizie in terra e negli angoli, difficile poi da eliminare. Per facilitare il compito, ed evitare di trascinare in giro con la scopa le sporcizie, è consigliabile l’utilizzo di una scopa elettrica o di un’aspirapolvere. Passare, infine, un panno di microfibra per assicurarsi di aver catturato ogni singola e minuscola particella di sporco.

Una citazione da tenere sempre a mente

È vero, a mente fredda si potrebbe dire: “ok, però non è così facile dedicarsi tutti i giorni alla pulizia della cucina”. In conclusione a questo articolo, volevamo lasciare una frase sulla quale riflettere del grandissimo Nelson Mandela: “sembra sempre impossibile finché non viene fatto”.

Questo per ricordare, ad ognuno di noi, che la costanza ripaga sempre, anche semplicemente per ciò che riguarda la pulizia. Noteremo che già dopo pochi giorni la pratica del “pulire quotidianamente” diventerà una nostra routine appresa e automatica.