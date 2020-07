Pochi di noi hanno sentito parlare di maggiorazioni convenzionali utili per i fini pensionistici. Con l’aiuto degli esperti di Proiezionidiborsa vediamo come andare in pensione prima sfruttando le maggiorazioni convenzionali. I militari e il personale appartenente alle forze di polizia hanno la fortuna di utilizzare questa procedura per andare in pensione in anticipo. In cosa consiste questo benefit? I lavoratori hanno la possibilità di farsi riconoscere maggiori periodi di lavoro in modo da accorciare i tempi alla pensione.

Per capire meglio

I lavoratori del comparto forze dell’ordine hanno periodi contributivi aggiuntivi rispetto al servizio effettivamente prestato. La legge prevede questa possibilità, il beneficiario ha dunque l’occasione di ritirarsi prima del previsto dal lavoro. Per consentire il pensionamento in anticipo, è stata istituita nel 1996 la Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, acronimo CTPS, come gestione separata dell’INPDAP. Dal 2012 l’INPS gestisce questi fondi perché l’INPDAP è stato soppresso.

Quanti iscritti conta la cassa CTPS

Gli iscritti alla cassa CTPS sono oltre un milione e mezzo tra dipendenti dello Stato, della scuola, dell’università e delle forze armate.

I lavoratori fortunati beneficiari dell’anticipo della pensione

I lavoratori di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili e Corpo Forestale dello Stato accedono al pensionamento con età inferiore rispetto al resto del personale dipendente dello Stato. Per i lavoratori del comparto prima citato l’età massima per la permanenza in servizio va tra i 61 anni e tre mesi e i 66 anni e tre mesi.

Da dodici anni l’accredito delle maggiorazioni convenzionali è stato limitato a un periodo massimo di 5 anni.

In pensione prima sfruttando le maggiorazioni convenzionali

I lavoratori che hanno preso servizio prima del 1988 hanno la fortuna di andare in pensione con maggiore anticipo. Il personale militare e appartenente alle forze di polizia arruolato dopo il 1988 ha la possibilità di andare due anni e mezzo prima in pensione. Abbiamo spiegato come andare in pensione prima sfruttando le maggiorazioni convenzionali.