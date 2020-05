Qual è il migliore investimento che si possa fare? Investire su sé stessi. Formarsi, specializzarsi, prendere una laurea, fare un master, nel lungo periodo rende di più di un investimento in Borsa. E grazie ad un investimento sulla propria persona andare in pensione in anticipo si può: ecco come fare.

In pensione in anticipo si può: ecco come fare

Il riscatto del titolo di laurea è una norma che è in vigore da più di 20 anni. Le regole generali furono introdotte dalla legge 184 del 1997. Ed erano regole molto stringenti e onerose. Ma prima di vedere le norme e cosa è cambiato da gennaio di quest’anno, vediamo cosa significa riscattare la laurea.

Col riscatto della laurea si possono convertire gli studi universitari in anni contributivi ai fini della pensione. Chi ha un titolo di laurea può chiedere il riscatto di uno o più anni. Secondo la legge 184 del 1997, per riscattare la laurea occorre versare un terzo delle stipendio annuo precedente all’anno della richiesta per ogni anno di riscatto. In pratica fino allo scorso anno se si voleva riscattare un percorso triennale, questo sarebbe costato l’intero stipendio del 2018. Si guadagnavano tre anni di pensione, ma si perdeva un intero stipendio annuo.

La nuova norma introdotta con l’ultima riforma delle pensioni

Con la riforma delle pensioni, Quota 100, si introduce una modifica alla legge del 1997 che agevola economicamente il riscatto della laurea. Infatti adesso è possibile riscattare gli anni dell’università con un sistema economicamente agevolato. Per ogni anno che si desidera riscattare si paga un forfait di 5260 euro.

La nuova norma offre questa possibilità anche a chi si è laureato prima del 1996. Anno della riforma delle pensioni che introduce il sistema contributivo rispetto a quello retributivo. Anche se le condizioni economiche non sono le stesse. Vediamo perché.

Conviene investire su sé stessi e riscattare la laurea?

Il riscatto della laurea a 5260 euro l’anno è un costo non troppo oneroso. Con tre, quattro mesi di stipendio, si guadagna un anno di pensione. Se alla fine dell’anno si sono risparmiati 15mila euro, si può decidere di investirli su uno strumento finanziario. Oppure si può decidere di investirli sulla propria persona. E’ certamente un ottimo investimento su se stessi.

Per esempio, chi si è laureato nel 1998 con una laurea del vecchio ordinamento può arrivare a scontare 4 o anche 5 anni. Più complicato capire se è conveniente per chi si è laureato prima del 1996, quando era in vigore ancora il metodo retributivo. Infatti il riscatto agevolato della laurea può essere solamente per la parte contributiva e non per quella retributiva, a cui si applicano parametri diversi.

Per capire se è conveniente sul portale dell’Inps c’è uno strumento che aiuta a fare i calcoli. In alternativa si può consultare un patronato.