Possono accedere alla pensione anticipata i lavoratori che svolgono determinate mansioni in un determinato periodo di tempo. Se lavoratori dipendenti con mansioni usuranti, accedono all’età di 61 e 7 mesi, se autonomi a 62 anni e 7 mesi. Analizziamo come andare in pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi per questa categoria di lavoratori che svolgono mansioni usuranti.

Le categorie di lavoratori che possono uscire prima dal lavoro

In base alla Legge di Stabilità 2018, comma 206, i lavoratori che svolgono mansioni usuranti possono accedere alla pensione anticipata con Quota 97. Questa misura non prevede l’adeguamento all’aspettativa di vita, quindi i requisiti richiesti rimangono invariati. Ma quali sono le categorie di lavoratori usuranti?

Il lavoro usurante è regolato dal D.lgs. n. 67/2011 all’articolo 1. Sono classificati in questa categoria coloro che svolgono lavori notturni e determinate attività.

In pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi per questa categoria di lavoratori

Ecco l’elenco previsto nel decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999:

a) lavori svolto in galleria, nel sotterraneo con carattere di continuità e prevalenza;

b) lavoro svolto in galleria con mansioni di addetti al fronte di avanzamento con carattere di continuità e prevalenza;

c) lavoro svolto nelle cave;

d) lavoro svolto in cassoni ad aria compresa;

e) mansioni svolte ad alte temperature;

f) lavoro svolto dai palombari;

g) mansioni per la lavorazioni del vetro cavo;

h) mansioni lavorative svolte in spazi ristetti con carattere di continuità e prevalenza;

i) lavori di asportazione dell’amianto.

Poi ci sono i lavori notturni che rientrano in questa categoria:

a) lavoratori sottoposti a turni notturni per sei ore per un minimo di 78 notti all’anno;

b) lavoratori che prestano la loro attività lavorativa nel lasso temporale tra la mezzanotte e le 5 del mattino per almeno tre ore, durante l’intero anno di lavoro.

c) le categorie di lavoratori impegnati in catene di montaggio, come da allegato 1 del DLGS 67/2011;

d) lavoratori che svolgono la mansione di conducente di autoveicoli di capienza non inferiore a nove posti adibiti a trasporto collettivo pubblico.

I lavoratori notturni che non hanno raggiunto le 78 notti lavorative all’anno, ma svolgono almeno sei ore di lavoro a turno, possono anticipare la pensione con regole diverse.

Pensione anticipata a quote

Inoltre, possono andare in pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi, con la pensione a quota (somma di età più contributi) questa categoria di lavoratori nel modo seguente:

a) lavoratori dipendenti con quota 97,6: 61 anni e 7 mesi con 35 anni di contributi;

b) lavoratori autonomi con quota 98,6: 62 anni e 7 mesi con 35 anni di contributi.

La pensione lavoratori usuranti non è legata la sistema delle finestre.

Ricordiamo che i lavoratori precoci che svolgono un lavoro usurante possono accedere anche alla pensione quota 41.