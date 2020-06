In pensione a 64 anni? Ecco chi può accedervi.

Il sistema pensionistico italiano è in continua evoluzione.

Le possibilità di accedere alla pensione sono molteplici ed ognuna richiede specifici requisiti che possono essere contributivi, anagrafici ed anche economici.

C’è qualche possibilità di accedere alla pensione anticipata a 64 anni? Ossia ben tre anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia per la quale occorrono 67 anni di età ed almeno 20 di contributi?

Vediamo cosa dice la normativa al riguardo.

In pensione a 64 anni? Ecco chi può accedervi

E’ possibile andare in pensione a 64 anni? La risposta è affermativa.

Tuttavia, questa possibilità non è per tutti. Non sempre, si può andare in pensione a 64 anni di età.

Vediamo, dunque, chi sono i fortunati che possono accedervi e quali requisiti devono rispettare.

A chi spetta la pensione anticipata

La pensione anticipata contributiva prevista dalla Legge Dini del 1995, prevede la possibilità del prepensionamento al possesso di determinati requisiti.

Possono accedere a questa forma di pensione anticipata solo coloro che all’età di 64 anni hanno maturato almeno 20 anni di contributi.

Questa pensione anticipata ha però un’opzione contributiva.

E’, infatti, riservata a coloro che hanno maturato i contributi esclusivamente dopo il 1°gennaio 1996.

O in alternativa computati nella Gestione Separata.

Inoltre, oltre al requisito anagrafico dei 64 anni di età, al requisito contributivo dei 20 anni, tutti coloro che vogliono accedervi devono rispettare un altro requisito.

Un requisito, questa volta, economico.

Requisito economico

E’, infatti, necessario che la pensione maturata sia piuttosto alta.

Nello specifico, la pensione deve avere un importo superiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Quest’ultimo quest’anno è pari ad euro 459,83 per cui la pensione maturata deve essere almeno di euro 1.287,52.

Pertanto, già si intuisce che sono in pochi a poter accedere alla pensione anticipata contributiva.

Gli esclusi

E’ chiaro che quest’ultimo requisito pregiudica molti lavoratori.

Le difficoltà nel modo del lavoro sono note a tutti anche a coloro che possono ritenersi più fortunati di altri per aver avuto carriere non discontinue e ben pagate.

Approfondimento

In pensione con meno di 20 anni di contributi