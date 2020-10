Stai attenta alle medicine che assumi: un domani potrebbero essere considerate illegali. La storia ci insegna, infatti, che alcune sostanze che venivano considerate miracolose in passato sono poi state bandite dalla società. Vuoi sapere quali sono? Continua a leggere e scoprirai quali erano in passato medicine oggi sostanze proibitissime, ecco la storia sui farmaci che non ti aspetteresti mai.

Lo sciroppo per la gola

Nel 1897 lo scopritore dell’aspirina creò un farmaco portentoso per la tosse. Commercializzata da parte della compagnia Bayern, la “heroish” assunse velocemente un ruolo di preminenza nella comunità medica, venendo utilizzata per curare i più disparati disturbi.

La comunità medica elogiò più volte il prodotto come rivoluzionario. E solo alcuni farmacisti, pochi in verità, andando controcorrente, sottolinearono i disturbi generati dalla sostanza.

Il medicinale iniziò a diffondersi velocemente in tutto il mondo, raggiungendo le due tonnellate annuali solamente negli Stati Uniti. Ma proprio negli USA gli effetti collaterali della medicina iniziarono ad essere messi in rilievo. La stessa, a bassissime concentrazioni, produceva nei pazienti forti stati di dipendenza e, in casi di sovradosaggio, poteva condurre a un’overdose.

Se state iniziando a collegare il nome tedesco della sostanza alle sue contradizioni non siete sulla strada sbagliata. La famosa “heroish”, infatti, non era altro che la temutissima eroina di cui tristemente continuiamo a sentir parlare ancora oggi. Nel 1925 la sostanza venne bandita negli USA ed attualmente è proibita nei maggiori Paesi del mondo.

Il tonico energizzante

Quando gli spagnoli invasero il Sud America vennero a contatto con una pianta particolare. Alcuni abitanti di quelle terre erano, infatti, soliti masticare le sue foglie per resistere alla fame e alla fatica. La sostanza venne importata dagli spagnoli in Europa ma rimase nel dimenticatoio fino al 1800.

Nel 1879 il principio attivo di questa pianta venne isolato dal chimico tedesco Albert Niemann e utilizzato come anestetico. Impiegato a fine farmaceutico e psicoterapeutico, la sostanza iniziò a diffondersi e ad assumere fama nella comunità medica.

Prestigiose personalità, tra cui Sigmund Freud, iniziarono a farne uso e a prescriverla. E venne pubblicizzata anche nei famosissimi romanzi di Sherlock Holmes. Iniziò persino ad essere utilizzata nelle bevande. Ebbene, ben pochi lo sanno, ma questa sostanza fu alla base della prima versione della Coca-Cola, l’amatissima bevanda dei nostri giorni.

Solamente nel 1920 iniziarono i primi studi sugli effetti negativi di questo farmaco. Quest’ultimo, infatti, provocava nei pazienti una fortissima dipendenza e anche problemi di natura allucinogena. Sicuramente avrai già capito. Stiamo parlando della cocaina, una delle droghe più temute al mondo e oggi proibita in gran parte del mondo.

