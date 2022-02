Quale accompagnamento migliore per qualunque tipo di piatto se non le patate? Cosa farà sempre leccare i baffi a grandi e piccini? Sempre le patate in tutte le loro forme. Fritte, al forno, lavorate in ogni modo, questo tubero è sempre apprezzato quando arriva in tavola. Ecco perché da generazioni abbiamo imparato a cucinarle e a gustarne il sapore. Sappiamo cucinarle in diversi modi, soprattutto fritte e al forno, ma forse pochi sanno che è possibile cucinarle anche così.

Una ricetta gustosa ma semplice

Esiste un modo facile e veloce di cucinare le patate che pochi tengono in considerazione. È adatto come contorno o come secondo piatto e la sua preparazione ci ruberà davvero pochissimo tempo. Ecco il necessario:

patate;

Parmigiano;

prezzemolo;

olio;

sale e pepe q. b.

A questo punto abbiamo la possibilità di cucinare le patate sia in padella che al forno. A noi la scelta di quale metodologia impiegare per ottenere in fondo lo stesso risultato.

Mettiamo dell’acqua in una pentola e portiamola ad ebollizione. Sbucciamo le patate e tagliamole con accuratezza a spicchi non troppo grossi o a tocchetti. A questo punto possiamo sbollentarle, ci vorranno circa dai 20 ai 30 minuti. Una volta terminata la cottura, scoliamole utilizzando uno scolapasta a nostra disposizione e poniamole dentro la teglia o dentro la padella.

Dentro la teglia poniamo della carta forno affinché le patate non si attacchino sul fondo. In padella invece usiamo un po’ di olio da spargere sul fondo.

In padella o al forno queste patate con Parmigiano e prezzemolo sono un contorno sfizioso adatto a tutte le occasioni

Aggiustiamo bene tutte le patate sul fondo della teglia o in padella senza lasciare spazi o grumi. Aggiungiamo un filo d’olio EVO in superficie e qualche pizzico di sale se non ne abbiamo messo a sufficienza dentro l’acqua bollente. Spolveriamo anche con un po’ di pepe.

Versiamo i 100 grammi di Parmigiano su tutta la superficie e distribuiamole egualmente. A parte prepariamo il prezzemolo tagliandolo finemente e facciamolo asciugare.

Se abbiamo intenzione di usare il forno, inforniamo le patate a circa 180 gradi per un totale di 15 minuti attivando l’opzione grill. Verso metà cottura aggiungiamo una spruzzata abbondante di prezzemolo tritato e finiamo la cottura.

Servire in tavola ben calde e filanti. In padella o al forno queste patate faranno venire l’acquolina in bocca a tutti i membri della famiglia. Ottime per accogliere anche gli ospiti all’ultimo minuto, preparale è davvero semplice e veloce.