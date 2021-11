Arriva finalmente la stagione di uno degli ortaggi più versatili di sempre. Stiamo parlando dei cavoli, ovviamente, che consentono di spaziare tantissimo in cucina e di giocare con la fantasia. Sulla pizza, con le pere o con il formaggio, sono una vera prelibatezza.

Sia preparati in padella o al forno, ecco come fare magie con i cavoli in cucina insieme alla pasta o come contorno. I cavoli, infatti, si prestano tanto a condire di gusto incredibili piatti alla base della cucina come le lasagne, sia a diventare prelibati contorni. Ecco una selezione di alcuni incredibili modi per tirare fuori tutto il loro gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un classico senza tempo della cucina

Iniziamo proprio con una preparazione famosissima un po’ ovunque, ovvero la lasagna. Con il cavolo verza è possibile preparare un’ottima lasagna, abbinando al sapore di cavoli e sfoglia alcuni ingredienti immancabili e delicati. Bisognerà, infatti, farcire la lasagna con prosciutto cotto, fontina senza crosta, noci e besciamella.

Per rendere ancor più appetitosa la lasagna è consigliabile, poi, usare anche il formaggio grattugiato, la noce moscata e una grattata di pepe. Ma non finisce certo qui, perché i modi di usare il cavolo in cucina sono tantissimi e tutti sfiziosi.

Una buonissima focaccia al cavolo rosso

Basterà unire 400 grammi di farina 00, 4 cucchiaio d’olio, 2 decilitri di acqua e 2 prese di sale per un impasto di focaccia sofficissimo. Uno dei migliori modi di condire la focaccia è usare il cavolo rosso, in abbinamento a pere e roquefort sbriciolato.

Per una variante speciale, basterà stendere un po’ di panna acida in 2 dischi ottenuti dall’impasto della focaccia diviso a metà.

In padella o al forno, ecco come fare magie con i cavoli in cucina insieme alla pasta o come contorno

Per un contorno veloce, niente di meglio di una padellata di cavolo cappuccio ben speziata. Basterà unire al cavolo, mele, cipolla, semi di coriandolo, di cumino, zucchero di canna, scorza di limone, prezzemolo, olio, sale e pepe. Tutto in padella fino a cottura ultimata ed ecco un magnifico secondo piatto speziato e completo.

La fortuna del cavolo e della verza è quella di durare in frigorifero anche per molto senza mai rovinarsi. L’ideale è usarli in zuppe o vellutate, ma esiste anche la possibilità di trasformarli in frittelle da gustare negli aperitivi. Ed ecco qualche utilissima regola d’oro anche sulla sua coltivazione.