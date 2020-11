Dopo le sofferenze legate al lockdown, in ottica di lungo periodo ASTM potrebbe essere molto interessante. Il suo business, infatti, è legato al volume del traffico sulle autostrade per le quali ha la concessione e le attuali limitazioni non aiutano il suo core business.

L’impatto del Covid 19 è chiaramente visibile nei conti dei primi nove mesi del 2020 quando i ricavi sono diminuiti del 15,6%. Questa diminuzione è direttamente proporzionale al calo del traffico che nello stesso periodo è stato inferiore del 14,8%.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici Scopri di più

Nonostante questi numeri non eccezionali gli analisti hanno un’ottimo giudizio su ASTM. Il consenso medio, infatti, è Buy, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%.

In ottica di lungo periodo ASTM potrebbe essere molto interessante: le indicazioni dell’analisi grafica

ASTM (MIL:AT) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 19,69 euro in rialzo del 1,49% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la tendenza in corso è rialzista con forti segnali che la sostengono. Particolarmente interessante è il quadro di lungo periodo.

Come si vede dal grafico mensile, infatti, una chiusura mensile su questi livelli darebbe una notevole spinta al rialzo che punterebbe al I obiettivo di prezzo in area 27,62 euro. È la massima estensione del rialzo in corso, però, che dovrebbe solleticare di più la fantasia degli investitori. In questo caso, infatti, il III obiettivo di prezzo si trova in area 60 euro per un potenziale rialzo del 200% delle quotazioni di ASTM dai livelli attuali.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Quanto Piazza Affari può salire nella seduta di oggi